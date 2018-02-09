

◆盤勢分析

1. 美國公布上週初次申請失業金人數減少至 22.1 萬人，創 45 年低點，前一週為 23 萬人。該數據公布後，殖利率走高。美國 10 年期債券殖利率週四上升至 2.88%，而後回檔至 2.848%。已公布財報的 S&P 500 企業中，78% 獲利優於預期。週四美股下跌，跌幅介於 3.75 至 4.23％，美股四大指數近期反覆震盪整理。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

（1）量能：回檔量縮或反彈帶量方有助走出震盪整理期。

（2）均線：支撐為 10,300 點至 10,500 點，壓力為季線附近。

（3）技術指標：KD 及 RSI 開口向下，9 日 K 值及 5 日 RSI 低於 50，短線震盪築底，醞釀反彈。

3. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在年線之上並站回季線，回檔是否量縮或反彈成交量大於 20 日均量，半導體、遊戲、電競、工業 4.0、原物料、生技、內需、金融。

4.2882 國泰金控獲利引擎全開，元月自結獲利 145.7 億元，較去年同期成長 308％，創下單月獲利歷史新高，每股稅後盈餘（EPS）1.16 元，金額及 EPS 都是目前已公布獲利金控第一名。以國泰金去年全年獲利 567.7 億元來看，今年 1 月等於就賺了去年四分之一獲利，也寫下台灣金控業單月獲利新高水準。可持續觀察海外資產商品對國泰金的獲利影響。

5. 高速傳輸介面晶片廠譜瑞 - KY（4966）去年第 4 季因無業外收益挹注，導致單季獲利較前季下滑，全年每股純益則衝上 25.49 元，創新高；本季營收雖受工作天數減少而面臨衰退，但看好毛利率仍有上揚空間。Apple 業績表現攸關譜瑞 2018 年營運的成長力道。

6. 華新（1605）2016、2017 年 12 月以人民幣 10.5 億元，各出售 1 棟大陸南京華新城 AB 地塊辦公大樓昨日宣布正式入帳，不單造就華新元月合併營收攀升至 243.65 億元，再度改寫單月新高，也因認列每 1 棟辦公大樓各認列處分利益人民幣 2.8 億元，對 EPS 貢獻超過 0.76 元。華新元月合併營收 243.65 億元，比去年同期大幅成長 113.25％。華新表示，華新不鏽鋼、銅材及電力線纜三大本業主力產品元月銷售量比去年同期緩步成長，受國際鎳及銅價均比去年同期上漲的激勵，銷售金額成長，加上華新大陸商貿事業分別於 2016 年、2017 年 12 月，各以人民幣 10.5 億元，出售 AB 地塊 3、4 號辦公大樓給北京銀行南京分行、中國人壽保險南京市分公司元月正式入帳。銅、鎳等原物料價格與華新本業獲利息息相關。

7.IC 設計服務廠智原（3035）昨（8）日召開法人說明會，去年第四季毛利率雖然衝上 54.6％創下 10 年來新高，但獲利表現不如預期，單季每股淨利僅 0.17 元。智原對 2018 年營運展望樂觀，去年委託設計（NRE）接案量可望在今年轉為特殊應用晶片（ASIC）量產外，也看好 ASIC 市場隨著人工智慧（AI）及高效能運算（HPC）等趨勢持續成長。另外，智原過去與聯電之間是獨家合作關係，但今年可望增加三星為晶圓代工合作夥伴，智原未來可望爭取採用三星 14 奈米及更先進製程晶圓代工的 NRE 案。觀察智原近期能否守穩在季線之上。

