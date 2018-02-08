達拉斯Fed總裁：工資提高 通膨不見得上升

達拉斯 Fed 總裁 Robert Kaplan 週三表示，美國工資提高，但這不見得就會帶動通膨上升。

他的評論背離市場普遍見解，市場普遍認為這美國 9 年來最快的工資成長速度將可以推動通膨上升，為 Fed 下一步緊縮政策鋪路。

「美國是因為勞動市場緊張，所以面臨工資壓力。」Kaplan 的立場向來鴿派，且非 Fed 政策委員會的投票成員。

「我不太相信這會轉而使物價上升，因為企業定價能力低許多。」在許多降低定價能力的因素中，他舉出雲端運算等技術的進步為由，這使小型公司可以進入大眾市場。

Fed 的升息預期被指為本週稍早股市出走潮的因素。Kaplan 認為，本週股市的震盪沒有對經濟產生影響，反而是高估值股票的「健康」修正。然而，他警告說，Fed 應該持續縮減貨幣供應量以避免過度集資。

「如果充份就業過度，以歷史角度來看，通常也會有其他過度和失衡的現象。」

「我們應該聰明地、耐心且循序漸進地讓寬鬆政策退場。」

在前一日，美國聖路易 Fed 總裁 James Bullard 週二也發表類似評論，稱最近美國勞動市場的動力不一定能催動物價上升。「這兩個變量之間的關係近年來已經崩潰，可能接近於 0。」