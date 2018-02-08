美股恐再度開低？道瓊期指一度下跌近百點

投資人疑慮揮之不去，週三美股先漲後跌，週四 (8 日) 似乎也不樂觀，道瓊期指在盤前交易中，一度下跌近 100 點，令投資人感到憂慮。

美國 10 年期公債殖利率走揚，使美股承壓，投資人擔心，拋售潮恐再度上演。

美東時間週四清晨 5 點 30 分，道瓊期指下跌近 100 點，納斯達克和標普 500 期指，也表現疲軟。

台北時間晚間 7 點 30 分，道瓊期指下跌 0.08%、納斯達克期指上漲 0.10%、標普 500 期指下挫 0.12%。

週三道瓊工業指數收跌 19.42 點 (0.08%)，至 24,893.35 點；標普 500 指數收跌 13.48 點 (0.5%)，至 2,681.66 點；那斯達克指數收跌 63.90 點 (0.9%)，至 7,051.98 點。

亞洲股市方面，週四日經指數收漲 1.13%，南韓綜合股指收漲 0.46%，台股收跌 0.22%。

週四歐股開盤走跌，泛歐 Stoxx 600 指數早盤下挫 0.22%。

投資人最大的疑慮，是通膨快速上升，迫使聯準會 (Fed) 加快升息腳步。

德州 Per Stirling Capital Management 董事 Robert Phipps 指出，若升息步調加快，市場將陷入恐慌。

道富環球顧問公司 (State Street Global Advisors) 投資策略長 Michael Arone 認為，在新任 Fed 主席鮑威爾 (Jerome Powell) 提出具體政策前，市場疑慮，恐難化解。