這位大鴿派倒戈了 開出Fed升息條件是：通膨抬頭

美國芝加哥 Fed 總裁埃文斯 (Charles Evans) 週三 (2 月 7 日) 一反常態地表示，如果通膨抬頭，他就會支持聯準會 (Fed) 進一步升息，並且不排除升息 3-4 次的可能性。

FX168 財經網報導，在 2017 年 12 月的政策會議上，Fed 曾實施了 2017 年的第 3 次升息，當時「大鴿派」的埃文斯和另一位官員卡什卡利 (Neel Kashkari) 均投下反對票。他表示，之所以不同意升息，是因為擔心通膨預期，且價格壓力也仍然達不到 Fed 2% 的目標。

埃文斯今年 1 月 17 日也曾發表講話，稱美國經濟基本面強勁，減稅應該會增加企業投資，促進未來數年經濟大幅增長。但他擔憂，Fed 繼續升息可能令通膨無法達到 2% 的目標。

不過，週三 (7 日) 在愛荷華州 Des Moines 演講時，埃文斯卻一改此前的態度，表示「根據我今天看到的資料，我的政策策略是按兵不動直到今年年中左右，這樣可以評估未來的通膨資料。如果通膨抬頭，就會支持 Fed 進一步升息。」

美國勞工部上週五 (2 日) 公佈的非農資料表現強勁，1 月美國新增非農就業人口 20 萬，超過預期的 18 萬，也大幅高於前值。美國 1 月失業率維持 4.1% 不變，仍為 2000 年以來最低。1 月平均每小時工資月率上升 0.3%，年率則飆升 2.9%，為 2009 年金融危機結束以來最大增幅。

埃文斯表示，美國經濟正在全面爆發，進入今年來勢頭非常足，預計 2020 年底前失業率將進一步下降到 3.5%。

他還強調，風險似乎傾向於通膨上揚，潛在通膨壓力可能正要發生。如果到時候我們對通膨持續上漲有更多的信心，那麼就會有理由進一步升息。

根據 Fed 的最新點陣圖，決策者的基準預期是 2018 年升息 3 次。利率期貨顯示，交易員預計 Fed 將在 3 月 20-21 日的會議上升息 25 個基點。

埃文斯說：「如果通膨率一如所料上升得更快。那麼，如果有必要的話，我們在 2018 年還可以輕鬆地再升息 3 次甚至 4 次。如果資料有力指向這個方向，我會支持這樣加快步伐。」

埃文斯補充道，如有所需，Fed 可以調整縮表進程，並且 Fed 可能出售資產，但不大可能這麼做。他今年不是聯邦公開市場委員會 (FOMC) 具有投票權的成員。