Fed官員：這次股市閃跌並不狠 比去年同期仍大幅上漲

紐約 Fed 主席杜德利 (William Dudley) 週三 (7 日) 表示，最近股市下跌幅度沒有那麼大，對美國經濟的展望尚未改變。

他指出，這次股市的下跌並沒有那麼狠，股市在很長一段時間內有著顯著的上漲，波動極低。「我對經濟前景的看法尚未改變，因為股市只比幾天前低一點。與上年同期相比，仍大幅上漲不少。」

不過，杜德利也承認，即便如此，如果股市急劇下跌並保持下滑，那實際上就會影響到經濟前景，並且將影響我對其對貨幣政策影響的看法。

杜德利認為，總體而言，市場運作似乎相當不錯。上週五 (2 日) 有一段時間，大約 3 點左右股市非常急劇地下行。這是我們必須研究的，並且評估引發該趨勢的真正原因。但我認為整體來說流動性相當不錯。

FX168 財經網報導，杜德利的觀點在很大程度上與其他聯準會 (Fed) 的同僚一致，他們對股市大跌並不感到意外，因為他們認為股票高估有一段時間了。股市大幅下滑也顯示出迄今為止鮮有跡象對金融體系穩定或經濟增長的持久性構成很大風險。

週二 (6 日) 收盤後，標普 500 指數較去年 7 月下旬的水準仍高出約 9%，當時 Fed 報告首次認為資產價格出現上漲。

達拉斯 Fed 主席卡普蘭 (Robert Kaplan) 週三 (7 日) 在法蘭克福表示，經過長時間的上漲後，市場出現回檔是健康的。他說：「我所關注的是這是否對金融環境或經濟基本狀況的健康產生影響，我可以說我不這麼認為」。

美國聖路易斯 Fed 主席布拉德 (James Bullard) 週二表示，本輪股市大跌是歷史上最有跡可循的一次，因為市場之前已經漲了這麼多，連續漲了很多天，卻幾乎沒幾天實質性的下跌。

他說：「像標準普爾科技板塊這樣漲了 40% 的類股，在某個時候遭遇拋售也許並不奇怪。在市場大跌出現之前，就總是有人說某一天會出現拋售的。」

此外，布拉德還表示，他同意前主席葉倫 (Janet Yellen) 的分析，即股價「高」。葉倫上週六 (2 月 3 日) 卸任時曾指出，美國股市和商業房地產價格上漲，但沒有說這些市場存在泡沫。

明尼阿波利斯 Fed 主席卡什卡利 (Neel Kashkari) 週一 (5 日) 接受採訪時也稱，美國股票估值處於高位。

布拉德認為，以歷史標準衡量，它們看起來很高，價格之類的東西要跟隨業績。



道瓊工業平均指數美東時間週三 (7 日) 收低 19.42 點或 0.08% 至 24893.35。盤中高點大漲 381 點，低點下跌 127 點，創 2015 年 8 月以來最大反轉走勢。

Nasdaq 指數收低 63.90 點或 0.90% 至 7051.98。S&P 500 指數收低 13.48 點或 0.50% 至 2681.66。費城半導體指數收低 29.16 點或 2.24% 至 1272.50。