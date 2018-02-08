標普降級富國銀行：風險比我們原來想的大多了

摘要：富國銀行在葉倫任期的最後時刻收到制裁令，標普認為，這表明其所面臨的監管風險比之前預期的還要嚴重，而且改善公司治理要花費的時間更長，因此將其長短期發行人信用評級均下調一個等級。

在意外收到聯準會制裁令之後，富國銀行又遭評級機構在傷口上撒鹽。

當地時間周三，標準普爾宣布，鑒於富國銀行長期面臨監管以及公司治理問題，將其長期發行人信用評級由 A 下調至 A-，短期發行人信用評級由 A-1 下調至 A-2，展望為穩定。

上周五，在距離正式卸任僅剩幾個小時之際，聯準會主席葉倫宣布任內最後一道，可能也是最驚人一道的制裁令：鑒於富國銀行此前在一系列交叉銷售醜聞中侵害消費者利益，濫用銀行優勢權利，要求富國銀行的資產規模控制在 2017 年年末水平，在這些問題解決之前不得擴充資產規模。

聯準會要求富國銀行董事必須提高治理水平，在今年 4 月底之前替換三名富國銀行現任董事會成員，在年底前撤換第四名董事。

標普認為，富國銀行所受到的這些限制，表明其所面臨的監管風險「比我們之前預期的要嚴重的多」，而且改善其公司治理水平以及優化營運風險政策所需要的時間，也比此前預期的要長。

標普公告提到，富國銀行可能會因此長期面臨商譽問題，其自身所宣布的將替換董事的決定，表明其董事會將繼續處於過渡狀態。

標普還提到，如果富國銀行無法滿足聯準會的要求，不能在合理的時間內讓資產規模限製得到解除，或者其市場市佔率大幅下滑，就有可能進一步下調其評級。不過標普也強調，當前並不預期這些情況會出現。

而如果富國銀行順利解決聯準會提到的風險管理、公司治理以及合規等問題，標普表示也有可能重新上調其評級。

受聯準會制裁令的影響，富國銀行股價本周一大跌逾 9%。昨日其股價小幅收漲 0.49%，報 57.54 美元，不過盤後又下跌 0.76% 至 57.1 美元。本月以來富國銀行股價累計下跌 12%。

『新聞來源／華爾街見聞』