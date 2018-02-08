別摻和進去！岡拉克：市場退場將動盪不安 不是短短幾天而已

DoubleLine 資本公司創辦人岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 回應稍早法國興業銀行和摩根士丹利分析師的說法，稱這「低利率波動」的市場環境已經持續很長的時間，市場有大量投資，如今「退場將會動盪不安，幾天內不會停息」，換句話說，別摻和下去。

岡拉克還提到比特幣是風險資產的「領頭馬」，最近比特幣大跌對其他風險資產已經造成級聯效應，先前德銀 Masao Muraki 發現，比特幣和恐慌指數 VIX 之間的負相關性越來越強，因為低波動性市場環境會鼓勵投資者移轉到風險更高的資產類別，也代表當市場波動性上揚時，比特幣恐怕沒有避險屬性。

首先是隱含波動率。隱含波動率簡介 隱含波動率是將市場上的權證交易價格代入權證理論價格模型，反推出來的波動率數值。 但我們現在有個「搖尾狗」的狀況，即權證交易價格可以反饋權證理論價格模型。

接著，加密貨幣，零散投資者一直密切關注加密貨幣，影響了他們對股市和其他風險資產的風險偏好。雖然機構投資者認為股票和其他風險價值可能已經進入泡沫領域 (美股平均 P/E 都在 20 倍)，但他們還是停不下來繼續投資風險，現在越來越多法人投資者把加密貨幣當作第一線的風險投資標的，來評價資產價格的持續性。結果是，法人投資者、分析師和情資蒐集機構，這些該用他們複雜金融知識來評價資產的人，反而希望從加密貨幣的價格 (通嘗是由散戶形成的) 看到市場的反饋。

這就是為何比特幣在不知不覺中可能已經變成一種系統性重要的資產類別：如果比特幣崩潰太重太快，反向反饋循環就會影響到傳統的風險資產，儘管這個因果方向還有些爭議。但有一點很清楚，就是最近比特幣大跌，剛好道指創史上最大下挫，以及 VIX 上漲幅度最高，岡拉克顯然很困擾此點。

除了談比特幣和波動性以外，岡拉克也談到上週五市場大跌的幾個可能的催化劑，這反過來引發了本周量的爆發，「顯然，當 10 年期公債殖利率到 2.85% 的時候，市場變得不穩定，看看這週的表現就知道，如果接下來 10 年期公債殖利率超過 3% 和 30 年期的超過 3.22% 會怎樣。」

岡拉克在一月份網路直播時，準確預期到倘若 10 年期公債殖利率上升到 2.63% 以上，美股投資者就會嚇跑。目前該利率在 2.84%，且在參議院通過新預算協議後又上升，讓週三美股在經過早盤上漲後轉而下滑。

岡拉克表示，這對股市來說不舒服，而且就算有 3% 殖利率也很難讓人愛上債券，因為「升息是個問題，美國現在負債沉重，債券供應量巨大。」