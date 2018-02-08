美股近日連日下挫，並於 6 日寬幅震盪後強勁反彈，道指大幅上漲逾 500 點，報 24912.77 點，創兩年來最大漲幅。對於美股的震盪表現，美盛資產管理公司 (Legg Mason Global Asset Management) 旗下的 QS Investors 主席 James Norman 表示， 對 2018 年美股市場前景依然樂觀。

James Norman 說明，在健康的美國和全球經濟增長、美國民眾收入增加、低失業率、強勁的消費者支出的支撐下，預期美股今年表現仍將向好。因此美股仍存在較好的吸引力，然而應重視多元化配置策略，因為防禦性股票將能較好地平衡波動風險，至於相對看好的板塊包括，工業、公共事業和消費者板塊。需要謹慎觀察的是之前已經有過較高漲幅的科技股。

施羅德對未來投資建議則看好金融類股：川普稅改計畫、監管持續鬆綁，美國升息利差擴大，均有助於金融股的獲利前景展望。施羅德說明，目前金融類股股價淨值比和和本益比均明顯較美股大盤便宜，加上 2018 年獲利成長預估優於美股，金融類股可望持續成為投資主流。

至於後續的觀察，美盛旗下凱利投資的投資策略主管 Jeff Schulze 認為，升息和股票波動仍是 2018 年美股的關鍵主題。

美盛認為有幾大原因將會導致升息：2017 年國債發行量翻倍、通貨膨脹壓力上升、受稅改推動的強勁經濟增長和歐洲央行量化寬鬆的放鬆。自去年 9 月初以來，10 年期美國國債收益率上漲了 80 個基點。回看 1990 年，當時美國短期利率曾經六度上調，上漲了 125 個基點甚至更多，而即使在此背景下，當時的標普 500 指數也上漲了 16.4%。

Jeff Schulze 表示，雖然市場波動劇烈，芝加哥期權交易所波動率指數（VIX）升至 2011 年以來的最高水準，但區分市場波動究竟是短期還是長期，是非常重要的。雖然 VIX 高漲，針對長期波動的衍生品表現卻很平和。這就說明市場願意把短期市場波動置於腦後，隨著市場焦點重新回到強勁的美國和全球經濟增長之後，靜候市場回調。