〈花蓮強震〉房屋全倒可先領20萬臨時住宿費 初估理賠1.37億元

鉅亨網記者陳慧菱 台北 2018年2月7號16點30分

花蓮昨 (6) 日深夜強震，據金管會保險局統計，這次花蓮地區地震受災戶當中，目前房屋倒塌情況已達理賠的地震險件數有 81 件，理賠金額約新台幣 1.37 億元。保險局表示，民眾若買住宅火險，都有附加住宅地震基本保險，其中包含臨時住宿費用 20 萬元，若房屋倒塌全損，被保險人可以先領臨時住宿費用。

依據中央氣象局地震報告，花蓮昨天晚間 11 時 50 分發生芮氏規模 6.0 的地震，震央位於花蓮縣近海，地震深度為 10 公里，最大震度為 7 級，造成花蓮統帥飯店等大樓塌陷、多人傷亡。

台灣的住宅地震保險制度自 2002 年 4 月 1 日起實施，提供民眾基本地震保險保障，當房屋全倒或半倒時，保戶可獲得 150 萬元的保險金以及 20 萬元的臨時住宿費。根據金融監督管理委員會統計，截至去年底，台灣已逾 288 萬戶投保住宅地震基本保險，投保率約 33.55%。

保險局初步統計，目前房屋倒塌情況已達理賠的件數有 81 件，如果以每家都投保到最高 150 萬地震險保額，並加計 20 萬臨時住宿費計算，整體理賠金約 1 億 3770 萬元，另外，目前花蓮當地還有 1 棟大樓的倒塌情況需要進一步確認。

保險局表示，目前明台產險已確認有 33 戶，理賠件數最多，其次為台灣產物保險公司的 14 件，第三多的則是兆豐產險以及富邦產險的各 7 件。