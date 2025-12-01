鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-12-24 00:27

台北捷運台北車站及中山商圈 19 日發生隨機攻擊事件，3 名無辜民眾不幸罹難，外界關注北捷與百貨保險理賠情形，保險局副局長蔡火炎說明，北捷已投保「旅客運送責任保險」，每人傷亡最高理賠 500 萬元；至於商場投保的「公共意外責任險」是否啟動，則須視商家是否依法負有賠償責任而定。

北捷隨機攻擊旅客險最高賠500萬 商場公共意外險賠不賠金管會這樣說...(鉅亨網資料照)

蔡火炎表示，台北大眾捷運股份有限公司投保的「大眾捷運系統旅客運送責任保險」，是由產險公司以共保方式承辦。依據契約，只要旅客在捷運車站範圍內，因第三人故意或過失導致死亡、受傷或財物損失，北捷對受害人負有賠償責任時，保險公司即會依約理賠。

關於該保單具體理賠與慰問金額度，蔡火炎指出，個人身故 / 傷亡每人最高 500 萬元；單一事故傷亡總額最高 2.5 億元；住院醫療慰問金每人最高 5 萬元；死亡慰問金每人最高 10 萬元；每一意外事故慰問金上限 30 萬元。

針對攻擊事件涉及的誠品百貨南西店，蔡火炎說明，商家雖有依規定投保「公共意外責任保險」，但該保險的啟動前提是「被保險人 (商家) 依法應負賠償責任」。

媒體詢問「民眾在店內遭刺，商家是否有責任？」蔡火炎強調，這部分需要外部專家進行適時認定。若民眾投保的是個人的「傷害保險 (意外險)」，因受傷事實明確，理賠通常沒有疑問；但責任保險則必須釐清商家在法律上是否有疏失或賠償義務。

蔡火炎指出，目前相關保險公司皆已啟動保戶關懷措施，待台北捷運公司提供相關受害者資料後，將盡速辦理後續理賠事宜。至於受害者個人投保傷害險的部分，保險局目前並未特別統計。