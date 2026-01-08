鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-08 09:30

隨著人形機器人在商場、舞台等場景加速落地，最新預測顯示，2034 年中國人形機器人保有量將突破百萬台，由此催生的保險需求正推動該市場進入爆發期。這場由實體機器人掀起的保險變革，正重塑金融業對智慧製造的支持邏輯。

首張「保險+租賃」保單落地！中國機器人保險市場迎爆發式成長（圖：Shutterstock）

‌



數位華夏公司負責人吳為說：「機器人表演時肢體損傷、誤傷觀眾等風險需全面保障。」該公司研發的通用機器人月產能即將達 400 台，但研發試誤、商業應用中的財產與人身風險令企業承壓。

中國平安產險上海分公司總經理何瑩介紹，新保單突破傳統硬體保障局限，創新涵蓋第三者責任、產品品質及資料外洩等綜合風險，並透過「保險 + 租賃」模式建構「製造 - 使用 - 保障」全鏈路風控循環，實現從「事後補償」到「事前預防」的升級。

市場熱度正吸引保險商集體佈局。中國人保財險推出具身智慧機器人綜合保險，採用「本體損失 + 第三者責任」雙軌保障；太保產險「機智保」產品則支持按天、週、月靈活投保，精準匹配短期商業場景。

產業專家指出，租賃平台正成為破局關鍵。透過大量承保獲取場景化數據，可解決單一設備投保數據累積慢的瓶頸。

中國社會科學院研究員郭金龍說：「依托租賃場景聯合建模，能實現動態定價與即時風控，改變依賴廠商經驗的舊模式。」

但這片藍海仍面臨多重挑戰。風險評估缺乏公開資料庫、產品標準化不足、多主體責任界定模糊等問題突出。

中國首都經貿大學教授趙明舉例說道：「機器人跌倒可能涉及研發缺陷、演算法錯誤或操作不當，現行法律尚無專門判例。」

目前，多家企業呼籲政策支持，建議設立保費補貼、建立數據共享平台，並制定機器人技術成熟度評估標準。

值得關注的是，資本市場已敏銳捕捉機會。擎天租執行長李一言透露，平台強制每台機器人投保，預計今年機器人租約市場規模將達百億級。