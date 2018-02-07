標普：在華外資銀行或能重啟增長

香港，2018年2月7日—經歷了第一個十年可以算是乏善可陳的暗淡經營之後，在華外資銀行未來一至兩年內或將迎來加速增長。標普全球評級今日發布的報告《告別“失去的十年”，在華外資銀行將迎來增長》如是表示。

“我們認為，本土銀行受制於政策因素業務增長放緩，加之中國政府近來對在華外資銀行積極放寬監管並支持其更廣泛地參與金融市場發展，都將有助於在華外資銀行重啟業務增長”，標普全球評級分析師卜盼盼表示。“不過，外資銀行對中國市場的信用風險向來持謹慎態度，而且又面臨來自中國本土銀行和金融科技公司的激烈競爭，這些因素都將限制它們的擴張意願”。

標普全球評級預計，外資銀行仍將視中國市場為重要增長點。除了中國龐大的市場規模和強勁的經濟增長速度外，在華外資銀行還面臨一系列當前國家戰略和政策所提供的機遇，如人民幣國際化、“一帶一路”戰略以及對在華外資銀行監管政策上的積極簡化和支持。

我們認為，在華外資銀行在公司銀行業務，特別是貿易融資和其他跨境業務方面，具備競爭優勢。但在中國快速發展變化的經濟和政策環境下，這些銀行在與本土銀行競爭當地銀行業務方面仍處於早期發展階段。

我們預計，隨著越來越多的中國的制造企業融入全球產業鏈、中國富裕人口快速增長以及中國政府放松對跨境金融產品和服務的管制，幾家規模較大的全球性銀行將繼續尋求在華擴張機遇。過去十年積累的經驗以及如今中國對外資銀行業務在監管上的積極放寬及政策上的支持都將為這些銀行提供發展機遇。

我們預計，在華外資銀行通過鎖定優質客戶群體並審慎地開展業務能夠繼續保持良好的資產質量並控制信貸損失。謹慎地擴張態度，以及總部所在國家市場狀況的不斷改善，將使這些全球性銀行在應對中國信用風險方面比中國本土銀行具備更穩固的根基。

卜盼盼表示：“我們認為，外資銀行的資本水平整體要好於本土商業銀行，主要是考慮到外資銀行對房地產等較高風險領域的敞口一般較小，且影子銀行業務較少。”

我們預計，外資銀行將繼續保持健康的流動性和融資狀況，並能夠支撐其一定規模上的增長。 但同時，由於這些銀行對批發融資的依賴，我們還是應當對其表面良好的存貸比和穩定融資比率打一定的折扣。

只有評級委員會可以決定評級行動，本報告並不構成評級行動。

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