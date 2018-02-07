中國繼續推動跨境資本流動均衡管理 服務全面開放新格局--外管局

路透上海2月7日 - 中國國家外匯管理局局長潘功勝周三表示，隨著中國跨境資本流動趨於平衡，前期采取的宏觀審慎政策已全部恢覆中性。未來中國跨境資本雙向流動將成為常態，總體上仍將保持基本平衡，下一步外匯管理部門將進一步推動對跨境資本流動的均衡管理。

他在財新雜志撰文並稱，外管局將堅持穩中求進工作總基調，緊緊圍繞服務實體經濟、防控金融風險、深化金融改革三項任務，堅持均衡管理的理念，服務全面開放新格局和實體經濟發展，防範跨境資本流動風險，維護國家經濟金融安全。

潘功勝指出，當前影響中國跨境資本流動的不穩定不確定因素依然存在，包括主要經濟體貨幣政策正常化可能趨同，產生共振效應，以及國際金融市場穩定基礎仍不牢固，另外國內經濟金融部分領域風險依然存在。

“當前，化解經濟金融重大風險仍處於關鍵階段，企業杠桿率仍處於較高水平，地方政府隱性債務、房地產市場、影子銀行、互聯網金融等領域問題尚在解決過程中，相關風險暴露和處置過程都可能對市場情緒和信心產生影響。”他在文中稱。

他表示，未來將實行更高水平的貿易投資自由化便利化政策，穩步推進金融市場雙向開放，構建跨境資本流動宏觀審慎管理體系，繼續完善外匯市場微觀監管框架，並加強外匯儲備經營管理能力建設。

“在管理目標上，理性看待外匯儲備增減，更強調在高水平貿易投資自由化、便利化的基礎上，實現國際收支動態平衡。”他稱，“在管理理念上，堅持政策中性原則。外匯市場微觀監管強調跨境資金雙向流動政策標準的一致性：既支持合法合規資金流出，也支持合法合規資金流入。”

在外匯執法上，他指出，強調真實合法合規，強調執法標準跨周期的一致性、穩定性和可預測性，對違法的流出、違法的流入都嚴厲打擊，重點打擊地下錢莊、虛假交易、操縱市場等各種形式的違法違規行為，維護外匯市場正常秩序。

中國國家外匯管理局周二稱，今年將維護外匯市場穩定，防範跨境資金流動風險，穩妥有序推進資本項目可兌換，支持有能力、有條件的企業開展對外投資；並豐富交易工具，擴大參與主體，建立健全開放的、有競爭力的外匯市場。

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