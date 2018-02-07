海航地產即將到期的17億元信托貸款面臨兌付壓力--消息

路透上海2月7日 - 流動性較為緊張的中國海航集團正面臨一起信托計劃兌付壓力。兩位消息人士透露，其旗下海航地產近17億元人民幣集合信托貸款將於2月16日起陸續到期，按照稍早的承諾函，公司承諾在2月5日前向受托人中信信托實施部分還款計劃，卻未如期支付。

一位熟悉情況的消息人士稱，鑒於海航的債務壓力，中信信托一直督促海航地產按照合同約定陸續還款，海航地產也在此前向中信信托發承諾函，約定2月5日前會支付一部分款項。

“(海航地產)承諾沒有做到，承諾的日期到了沒有履行。不止一次溝通，目前雙方也在繼續溝通。”該消息人士說。

公開資料顯示，“海航地產貸款集合資金信托計劃二期”2017年2月16日成立，由中信信托作為受托人進行管理，信托計劃向海航地產累計發放貸款16.997億元，資金用於海航日月廣場和海航首府項目建設，信托期限為12個月，將自2018年2月16日起陸續到期。

該信托項目風險保障措施為：一是海航地產以海航日月廣場項目三宗國有土地使用權和在建工程為其還款義務提供抵押擔保，抵押率為30%；二是海航基礎產業集團(600515.SS)為海航地產的還款義務提供連帶責任保證擔保。

路透已就上述消息聯絡海航集團，其表示以公告為準，其它不予置評。海航基礎周二晚曾公告稱，目前公司各項生產經營活動均正常開展，不存在貸款本金以及信托收益或無法按期兌付的情況；公司將就此事項與中信信托進行有序對接。

該公告亦顯示，根據下屬孫公司海航地產與中信信托於2017年1月簽署的信托貸款合同，信托計劃於2017年2月16日正式成立。截至公告披露日，貸款余額為16.997億元，信托計劃項下貸款將於2018年2月16日起至2018年11月底陸續到期。

一位銀行高管表示，海航這幾年擴張的速度，不可避免在高債務狀況下出現短期流動性壓力，不過客觀來看還是有相當優質的資產。

據媒體此前報導，海航集團在上月底已告知債權人，其第一季可能面臨至少150億元的資金缺口，公司正在行動出售更多資產，並降低杠桿；而一些債權人正考慮聯合起來向海航進一步施壓。

海航集團董事局主席陳峰此前接受路透專訪時認為，因進行大量並購，流動性問題確實存在，但海航能夠解決現金短缺問題，今年將繼續獲得銀行及其它金融機構的支持。

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