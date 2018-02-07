美股黑色星期一 債王葛洛斯也沒能躲過

摘要：葛洛斯管理的基金當日虧損 0.83%，創一年來的最大跌幅，年內表現也轉為虧損。上個月葛洛斯曾多次警告市場風險，稱美公債市已進入熊市。

美國市場黑色星期一之際，債王葛洛斯也遭遇重創。

周一，葛洛斯旗下資產 22 億美元的 Janus Henderson Global Unconstrained Bond Fund 下挫 0.83%，這是該基金自 2016 年 12 月 30 日以來的最大跌幅。同時，也創下了 Morningstar 公司追蹤的 64 隻資產超過 2000 萬美元的非傳統債券基金的最差單日表現記錄。

對這隻基金來說，黑色星期一的大跌意味著今年以來其收益由正 0.2% 轉為負 0.63%（周二，該基金虧損收窄為負 0.31%）。

債王管理的基金表現平平

雖然，和黑色星期一當天道指狂瀉近 1200 點相比，葛洛斯旗下基金的這些損失算不上什麼，但對葛洛斯來說，依然是不小的打擊。

Janus Henderson Global Unconstrained Bond Fund 這隻基金雖然由債王管理，但是在 Morningstar 公司追蹤的三百多隻基金中，表現並不出眾。

據 Morningstar 數據，近一年來，在其追蹤的 355 隻非傳統債券基金中，該基金位列 270 名；近三年來，在其追蹤的 309 隻非傳統債券基金中，該基金排名第 178 位。

不僅表現平平，或許更讓葛洛斯鬱悶的是，這隻基金中也有他不少個人投資。

在投資組合上，該基金 39.03% 投向了投資級美公債券，23.11% 投向了高收益美公債券。6.61% 投向了非美公債券。在地區選擇上，72.85% 的資金在美國市場，6.31% 的資金在非美國的發達經濟體市場，4.11% 在新興市場。

債王多次警告債市進入熊市

上周三，在接受 CNBC 採訪時，葛洛斯稱十年期美國公債殖利率將在未來 12 個月內逐漸走高至 3%。此外，雖然聯準會正在縮表，但是葛洛斯發現聯準會在未來 12 個月中發行的公債出現明顯增長。那麼，誰會去購買這些公債呢？葛洛斯認為，如果利率進一步走高，那麼公眾去購買公債的積極性肯定會更高。

由此，葛洛斯認為，目前美債市場處於「溫和熊市階段」。

在 1 月初，葛洛斯就表示，在川普稅改和聯準會等主要央行縮減 QE 推動下，今年債券投資回報率會很低。

當月早些時候，當十年期美債殖利率升破 2.5% 時，葛洛斯就宣布熊市得到了確認。

『新聞來源／華爾街見聞』