標普警告：重債企業可能引發下一波違約風險

標普全球評級公司（S＆P Global Ratings）預警，在信貸緊縮的情況下，重債企業違約數量可能會大幅上升。

由於流動性和承銷能力較低以及低利率導致高槓桿公司數量激增，同時，相對較低的違約率也掩蓋了潛在風險。

在美國升息的預期下，標普評級公司周一的報告中指出，「端走宴會中的 punch bowl（潘趣盆）」可能觸發下一個違約周期，因為高漲的債務水平提高了借款人對融資成本上漲的敏感度。

前美國聯準會主席 William McChesney Martin 有句名言：央行的作用是在宴會進入高潮時，端走「潘趣盆」。也就是說，如果想要控制泡沫，就必須有能力制止個人或企業過度借貸。

中國去槓桿化後，融資仍高達 18.6 兆美元，占全球 28%。（圖：彭博）

根據全球 13000 個實體樣本，標普預估 2017 年高槓桿化企業（債務收入超過 5 倍的企業）的比率為 37％，而在金融風暴之前的比率為 2007 年的 32％ ； 2011 - 2017 年，全球非金融企業債務成長 15 個百分點，佔 GDP 的 96％。

標普估算槓桿和違約之間的差異是如此之大，以致最近企業盈利和財務指標回升，即使受惠益於美國的稅制改革，但仍不足以抵消重大的信用風險。

標準普爾信用分析師 Terry Chan 表示，當債務陡峭、違約率低時，就必須付出代價。在債券市場進行重新定價或貨幣市場利率正常化速度超過預期時，就可能會影響信用狀況。

Terry Chan 說，就產業別來說，信貸水平也會有所調整，例如：基礎建設、資本財和建築材料等高槓桿產業的公司需要維持或減少債務水平；而石油天然氣、金屬、礦業和電信等公司則會運用更多的槓桿。