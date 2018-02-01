老債王葛洛斯：美債進入「溫和熊市」年底前殖利率將見到3%

老債王葛洛斯（Bill Gross）再度發出預警，目前債市處於「溫和的熊市」，並預期 10 年期美債殖利率在未來 12 個月將達到 3%。

葛洛斯繼上個月對債市發出「熊市已來臨」的預警後，再度唱空，10 年期美債殖利率正非常緩慢但不明顯的上漲。儘管債市殖利率上漲，但債券價格下跌，投資人在債市將難以獲利。

葛洛斯先前在宣布債券牛市終結時，曾表示他所管理的債券基金已做空美、英、債公債，預期 10 年期美債殖利率今年底可能漲到 2.7-2.8%，現在他進一步唱空債市，預期今年底就會看到 3%。

葛洛斯目前管理著駿利全球無限制債券基金（Janus Global Unconstrained Bond Fund），在接受 CNBC 訪問時表示，儘管債券持有人將從殖利率中獲得收益，但同時也在債券價格方面承受損受。

不過，他指出，債券的熊市並不會是 30 年牛市的極端逆轉，也不認為債券殖利率會就此回到原始起點。

美債殖利率在預期的通膨壓力及聯準會升息預期下近期上漲，周一更一度升至 2.727％，創 2014 年 4 月以來新高。

10 年期美債殖利率走高。

不出所料，央行周三決定不上調基準利率，維持在 1.25％至 1.5％的水平。不過，聯準會示，預期今年通膨壓力將會增加。

另一個促使葛洛斯看空債市的因素是未來 12 個月美國國債發行量將大增，而聯準會正在削減由美債和抵押貸款支持證券組成的資產負債表。