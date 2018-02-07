美股上演千點彈跳秀 會是大地震前發出的地鳴聲？

美股暴跌之後，道瓊指數周二上演千點大反彈的好戲，華爾街紛紛看好最震盪的時期已過，大震盪只是牛市的中斷，並非熊市的開始；但美國富豪卡爾伊坎（Carl Icahn）則認為，這是預示大地震前的地鳴聲，不能輕忽。

高盛首席策略分析師 David Kostin 表示，在美股市值縮水 1 兆美元後，儘管市場仍紛擾不安，但只有一件事要做，那就是 -- 買進。

Kostin 指出，美股此次下跌恰逢公司回購股票的停電期，但隨著稅收改革和經濟擴張帶來的盈利成長，美股將重回牛市，建議買進勞動力成本低的類股外，並推薦具周期性的金融股。

據 Kostin 的研究小組統計，歷史數據顯示，標普 500 指數上次單日下跌 5% 距是在 404 個交易日前，是 90 年來相隔最長的一次，早就該拉回整理了。

標普指數相隔 404 天重現下跌 5%。

ICON Advisers 創辦人 Craig Callahan 也認為，美股前兩天暴跌並非見頂，這是牛市的中斷，而不是熊市的開始 。

暴漲暴跌後底部到了嗎？

Cumberland Advisors 的聯合創辦人 David Kotok 稱此次美股暴漲暴跌如同坐上了瘋狂的雲霄飛車，而當道指一夕暴跌千點，引發市場恐慌拋售潮出籠後，便預示著股市將觸底。

富德斯特全球顧問公司 (Fundstrat Global Advisors) 技術分析師 Robert Sluymer 認為，美股被過度拋售，已經跌過頭了，正試圖在 200 日和 100 日均線之間找到支撐。

QMA 投資組合經理 Ed Keon 表示，目前預測美股底部還太早，但最糟糕的時刻已經過去了。

或者是更大崩跌的前兆？

美國富豪卡爾伊坎（Carl Icahn）對最近幾周美股的波動表示擔憂，並發出預警，，管美國企業具有強勁基本面，今年還有新的稅收優惠利多，但問題是太多的投資人盲目投資追漲，這才是泡沫所在，一旦泡沫破滅，將引發比 2009 年更大的危機。