心繫地震災情賴清德預計中午至花蓮勘災

昨晚 6.0 強震憾花蓮，行政院政務委員兼發言人徐國勇今（7）日表示，行政院長賴清德非常關切花蓮地震災情，一早即召開救災會議，並將於 10 時 45 分至中央災情應變中心聽取最新應變作為。

行政院表示，賴清德預計中午會至花蓮勘災，稍晚相關行程確認後，會再另行公布。

據消防署臉書統計的最新災情為：

建築物倒塌（傾斜）4 處：

1、統帥飯店（B1+11 樓）

2、國盛六街 2、4 號（白金雙星大樓 6 樓）

昨晚 6.0 強震憾花蓮，行政院政務委員兼發言人徐國勇今（7）日表示，行政院長賴清德非常關切花蓮地震災情，一早即召開救災會議，並將於 10 時 45 分至中央災情應變中心聽取最新應變作為。

行政院表示，賴清德預計中午會至花蓮勘災，稍晚相關行程確認後，會再另行公布。

目前花蓮強震最新災情為：

建築物倒塌（傾斜）4 處：

1、統帥飯店（B1+11 樓）

2、國盛六街 2、4 號（白金雙星大樓 6 樓）

3、國盛六街 41 號（吾居吾宿大樓 9 樓）

4、商校街 2 號（雲門翠堤大樓 B1+12 樓）

人員受困：

1、統帥（1 樓櫃台人員 2 人）

2、國盛六街 2、4 號，2 號設籍 65 戶，67 人（已聯繫 43 人）；4 號未設籍，均已清查完畢現場無人受困

3、國盛六街 41 號無人受困（計 21 戶 33 人，已聯繫 25 人，均已清查完畢現場無人受困）

4、雲門翠堤大樓設籍 72 戶、空戶 12 戶，計 84 戶 213 人，經逐一以電話聯繫，已聯絡 31 戶 66 人，餘受困人數待確認，持續搜索中）

人員救出 235 人：

1、統帥飯店（97 人）

2、國盛六街 2、4 號（68 人）

3、國盛六街 41 號無人受困

4、雲門翠堤大樓（70 人）

失聯人數 149 人：

1、統帥飯店（2 人）

2、國盛六街 2 號（均已清查完畢現場無人受困）

3、國盛六街 41 號（均已清查完畢現場無人受困）

4、雲門翠堤大樓（147 人）

死亡 2 人（慈濟醫院）：

1、60 歲女性（統帥）

2、66 歲男性（住宅自送）

受傷 219 人：

1、慈濟醫院 113 人

2、門諾醫院 56 人

3、國軍 805 醫院 9 人

4、部立花蓮醫院 38 人

5、鳳林榮民醫院 1 人

6、玉里榮民醫院 2 人

瓦斯外洩：

1、吉安鄉仁里山海關

2、花蓮市富裕一街 132-1 號

3、花蓮市中山路一段 3 巷 186 號 13 樓之 5

4、吉安鄉南山一街 38 號

5、花蓮市建國路阿成鵝肉

6、花蓮市博愛街 171 號

7、花蓮市中正路 431 號

8、福容飯店前疑似柴油外洩

橋梁封閉 2 處：

1、七星潭大橋

2、花蓮大橋—戒護通行

封路：

1、台 9 線 170-174K 仁清隧道落石清除中，目前無法通行。

2、花 193 線月眉段 29.5K 落石坍方無法通行

3、台 8 線封路

道路損壞 40 處（包含突起、龜裂）

停水：35,100 戶

停電：200 戶

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』