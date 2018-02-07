桃園煉油廠事故報告出爐經濟部點出4大釀災原因

中油桃園煉油廠日前發生大火，巨大的爆炸聲響嚇壞附近民眾，也讓遷廠議題再度受到關注。經濟部國營會 6 日也公布調查報告，點出包含歲修設備代檢未合格就試俥、控制閥檢修測試未落實、設備安全防護不足，以及未能有效應變等問題，要求中油做檢討處置，一周內釐清肇事相關人員缺失，並提出懲處名單，後續也要落實執行，以避免類似事件再次發生。

中油桃園煉油廠第二柴油加氫脫硫工場停爐大修完成後，1 月 29 日上午 6 點 42 分發生氣爆及火警，經濟部 1 月 30 日邀集 4 位專家組成「0129 中油桃廠事故行政調查專案小組」前往現勘及調查。

國營會表示，經過調查發現 1 月 29 日上午 2 點 45 分左右二柴工場觸媒硫化已完成，在柴油進料過程中，因油氣熱分離槽底部液位控制閥故障，柴油無法有效排出，滿溢至後續桶槽，進而導致壓縮機跳俥，但是當時未立即終止送料及加熱程序，仍多次試圖恢復系統運作，使加熱爐出口 12 吋管線溫度持續上升而導致破裂，控制閥要送第三專業公正單位鑑定實際破裂及故障的原因。

國營會指出，調查小組發現這次事故主要與控制閥 LV1005 於開爐試俥前經大修檢修及測試仍未能穩定有效發揮功效，發生異常關斷有關，壓縮機跳俥後，未能依工作指導書相關規範的精神停止送料、關斷燃料，導致加熱爐溫度持續上升，再加上加熱爐出口無高高溫警報及跳俥安全連鎖裝置，以及危險性設備未經再檢查合格就開爐，因此潛存風險。

調查小組對建議中油，應重新審查大修檢查計畫完整性及確保各項設備正常穩定有效運作，工作指導書修訂明確斷然措施，並落實人員對於異常事件排除及緊急應變處置的教育訓練，盡速完成製程危害分析及後續改善事項，且必須依法取得相關設備合格許可後再進行開爐作業，關鍵作業時，人力適當配置並建立廠際間相互支援機制。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』