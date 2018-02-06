〈台股暴跌〉顧立雄信心喊話不是「非理性恐慌」 金管會暫不出手救市

台股今 (6) 日狂跌 542 點，市場擔心是否熊市來臨、多頭 Party（派對）即將結束？金管會主委顧立雄晚間出來信心喊話，他表示，這次主要為美股重挫連動影響，造成短線劇烈波動，且國內經濟情勢並未反轉、上市櫃公司去年獲利穩定成長、外資今年以來持續匯入，加上並非市場出現「非理性的恐慌」，因此，金管會暫不會祭出台股穩定措施救市。

全球股災來襲，台股今天盤中一度大跌 645.85 點，創台股史上盤中最大跌點，最後終場下跌 542 點，也是史上單日第六大跌點。據證期局統計，亞股今天全面下跌，其中跌最重的是港股 5.12%、台股 4.95%、日股 4.73%、上證 3.35%、韓股 1.54%。

面對台股暴跌，將今年漲幅全部吞噬，顧立雄表表示，從整體情勢來看，這波股市大跌不是因為景氣反轉造成，加上美股或台股指數前段時間也漲多，現在是高點回檔，才出現比較大的修正，只不過這個賣壓比昨天嚴重，金管會後續會再觀察。

顧立雄強調，像鄰國日本，今天股市跌幅還高於台股，顯示台股並非出現「非理性恐慌」或拋售。且台股原本就存在穩定機制，因此，金管會暫不會祭出台股穩定措施。

不過，外資今天狂砍持股，單日就大手筆賣超 313 億元，儼然將台股當成「提款機」，顧立雄指出，今年 1 月份外資為淨匯入 52 億美元，截至 2 月初也是淨買超台股，以這樣狀況來看，資金總體還是呈現淨買超，尚無異常跡象，這波主要是受到全球股災影響而調整持股，金管會也持續密切觀察動向。