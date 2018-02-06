不讓鴻海夏普專美於前 台達電首推8K投影機

台達電 (2308-TW) 宣布，在 2018 年歐洲國際視聽暨整合系統展發表獨步全球的 25000 流明超高亮度的 DLP 8K 投影機。鴻海 (2317-TW) 旗下夏普 (6753-JP) 則是日前推出了 8K 電視及攝影機。

台達電表示，Digital Projection INSIGHT Laser 8K 投影機，是以 INSIGHT Laser 機型為基礎，運用公司專有的光學及訊號處理技術，並搭配電源及散熱方面強項，完整將 8K 三千三百萬畫素的影像呈現於觀眾眼前。

台達電視訊事業部總經理傅潔表示，K 投影機的開發強化了公司在視訊領域的技術領導地位，也加深了與 Digital Projection 的合作綜效。INSIGHT Laser 8K 的優異品質將可應用在多種不同領域，例如公眾展演及廣播，天文館，模擬仿真及可視化等多方應用。

台達電指出，INSIGHT Laser 8K 使用壽命更長、對環境更友善的雷射螢光光源，搭配高效能散熱及電源技術，提供了高達兩萬小時的光源使用壽命，未來更會使用 RGB 純雷射光源，完美展現 BT2020 超廣色域，使 INSIGHT Laser 8K 系列的整體表現更上層樓。