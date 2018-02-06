〈調薪成風潮〉信義房屋宣布4/1起調薪 平均調幅達7.6%

上市房仲業信義房屋 (9940-TW) 今 (6) 日宣布，自 4 月 1 日起進行年度調薪作業，全體平均調幅約為 7.6%，而屬於業務性質的經紀人平均調幅也接近 11%，整體而言，相當於年增 1.3 億元人才投資費用，一舉拉大同業間薪資差距。

而同屬房仲業的永慶房產集團則已在上月初由董事長孫慶餘宣布調薪，針對集團總部行政人員依績效表現，平均調幅約 5%，績優員工最高可達 11%。

信義房屋總經理劉元智對此指出，房仲業是為消費者成就家業夢想的產業，當然也要照顧同仁的家業夢想。儘管房巿持續低迷，但信義全體同仁過去一年表現仍有所突破，無論在巿占率及服務品質上皆有一定之成長，因此希望以高薪資、高發展、高關懷、的「三高」政策，激勵同仁向更高目標邁進。

根據媒體報導，跨國人力資源公司光輝國際在今年 1 月初公佈其針對全球 8 個區域、110 個國家的 2.5 萬家企業、逾 2000 萬名員工進行薪資數據分析，預估 2018 年全球實質薪資平均增長幅度在排除通膨影響後約為 1.5%，亞洲地區實質薪資平均增幅約為 2.8%，居全球首位。

而前段時間在國內引起諸多討論的軍公教調薪 3% 決議，也由立法院三讀通過實施。信義房屋人力資源部主管張旭表示，信義房屋長期以來秉持以人為本思惟，兼顧各類利害關係人均衡發展，形成正向循環。4 月 1 日起的調薪對象包括行政人員、幕僚人員及第一線經紀人等全體同仁一體適用，支持同仁全心服務客戶，以合理薪資提昇產業正能量。

劉元智所提出「三高」政策中的第一高為「高薪資」，儘管信義房屋的薪資結構在房仲業中已名列前茅，信義房屋指出， 7.6% 的調薪幅度不只冠於同業，也優於亞洲和全球的平均調幅。但這已經不是信義房屋第一次走在行業及政策之先。

而第二高是「高發展」，信義成立之初，即堅持用人慎始，從零開始培養人才。2009 年起更推動企業內大學積極培育各類專才，透過初、中、高、進階等按部就班的教育訓練，信義人可兼顧雙軌職涯發展，無論未來想要發揮個人所長或經營團隊皆有寬廣空間。而隨著信義房屋的企業版圖擴展至海外，信義人亦可立足台灣放眼世界，用紮實的基本功，爭取中國大陸、日本及馬來西亞等海外工作項目，這對房仲從業人員來說，是很難得的發展機會。

同時，信義房屋提出的第三高所要強調的則是「高關懷」，張旭指出，好的服務來自於幸褔的員工。信義是不是幸褔企業，或許可從同仁的生育率看得出來。」統計資料顯示，信義房屋近年來員工生育率平均約 4%，在 2013 年推出的第二胎補助 12 萬元政策催生下，至今已有 862 位的信義寶寶報到 (含第一胎及以上)，發出總計近 4000 萬元的育兒津貼。信義的新生兒出生率不僅遠高出 2017 台灣的 1.7%，也是全球出生率近兩倍之多。