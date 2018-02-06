美股暴跌之際 他們卻賺翻了

摘要：暴跌對於一些市場參與者來講反而是個好消息，比如受益於高波動市場環境的高頻交易公司，再比如，那個一直押注 VIX 反彈的神秘交易員「VIX 大象」。

昨天美股市場的暴跌，成了高頻交易商們喜大普奔的好消息。

在低波動性的市場環境中，高頻交易員們的業績已經好幾年沒有起色了。但昨天有「恐慌指數」之稱的 VIX 波動性指數怒翻一倍多：

金融諮詢公司 TABB 集團創始人 Larry Tabb 對財經媒體 Business Insider 表示，「更大的波動性意味著市場對流動性的需求更大，也意味著更高的流動性溢價（利差），這正是做市商們賴以賺錢的東西。需求增加，流動性價格上升，做市商們通常會在這樣的環境中賺到錢。」

在道瓊指數下挫接近 1200 點的同時，高頻交易公司 Virtu Financial 的股價仍穩穩的保持着微漲：

該公司 CEO Douglas Cifu 曾表示，低波動性的對於其公司來講真是個「糟糕的市場環境」，並不懷疑波動性是否能回來，而是期待波動性何時回來。

除了高頻交易公司，這幾天大賺的肯定還有一個人——你們還記得那個一直押注波動性回升、已經虧了 4500 萬美元的神秘交易員嗎？是不是覺得他很像《大賣空》裡的那個 Micheal？

從 2017 年 7 月開始，這位神秘交易員就開始押注 VIX（波動性指數）反彈，並在去年 9 月、12 月和今年 1 月展期，幾次展期給他帶來了 4500 萬美元的損失，但如果波動性從此回歸，他這筆交易將最多為他贏得 2.6 億美元的「大禮包」。因為一直堅持押注 VIX 回升，他有了一個綽號：「VIX 大象」，近幾天這隻大象終於看到了曙光。

2017 年，做空 VIX 指數的交易所交易基金 (ETF) XIV 成為了最擁擠交易之一，甚至號稱是穩賺不賠的策略，然而這一策略在近幾個交易日接連經受考驗，周一美股盤後，XIV 暴跌 87%，儼然成了交易員唯恐避之不及的滑鐵盧，市場上演一場集體割肉出逃的戲碼。

最後附上電影《大賣空》開場的一段話，來自馬克 · 吐溫：

『新聞來源／華爾街見聞』