〈黑色星期一〉道指15分鐘閃崩 川普惦惦 白宮僅稱美國經濟基本面強大

分析師表示，美股週一交易，一過 3 點突然閃崩，背離股市對經濟條件的正常反應，具有流動性驅動拋售的因素，宛如 2010 年 5 月那次暴跌。

Evercore ISI 投資組合策略負責人 Dennis Debusschere 表示，「道指那 15 分鐘的暴跌可以正式稱為『閃崩』。」閃崩係指電子交易市場中，下單後在交易完成前撤單，且刪單速度快過價格下跌速度。

「這看起來很像以前那種典型的『罷買』，或許這是對風險平價 (risk parity) 來說又是個糟糕的日子，因為雖然收益率下降，但根本不能抵抗股市的大屠殺。」

道指週一 3 點 10 分出現閃崩

紐約時間下午 3：10，道指大挫 1597.08 點，下跌點數超過 2010 年 5 月 6 日閃崩的記錄，當時道指下跌近 1000 點。週一道指跌幅最大近 6.3%，但 2010 年閃崩時道指跌幅 9.2%，後續促成一系列旨在防止閃崩重演的保障措施。

在美股經歷週一大跌後，白宮僅低調回應，稱川普總統關注的是經濟「特別強大的基本面」。

白宮發言人 Sarah Sanders 指出，經濟正在經歷「美國經濟成長轉強，歷史低點的失業率，以及美國勞工的薪資成長。」但即使股價重挫，川普仍未就市場做任何評論，這與最近幾個月川普常談論股市的情況成鮮明對比。川普先前常就 2017 年和 2018 開年以來數週的股市漲勢邀功。

這可能顯示川普還在消化前白宮顧問給的強硬訊息，即美國總統傳統上會避免直接評論華爾街的變化趨勢。

民主黨前總統柯林頓 (Bill Clinton) 和歐巴馬 (Barack Obama) 的高階經濟顧問 Gene Sperling 表示，川普最近幾個月犯了錯，他不該對股市那麼關注。

Sperling 說，「在柯林頓任內，即使股市翻漲到 3 倍，他的觀點還是聚焦政策和一些基本生計相關的公共訊息，如果焦點放在股市，就會讓自己看不到真實經濟面。」

白宮發言人 Raj Shah 調整政府對股市的訊息，向媒體表示，「短期內市場會變動，這個我們一直都知道，但經濟的基本面非常強勁，且他們正朝著正確的方向走。」

上週川普在國情咨文中還提到，「股市創下了一次又一次的記錄，短短時間內就獲得 8 兆美元以上的價值。」回顧川普的推特發文，也常看到他對股市的評論，例如道指突破 25000 點的時候也不忘發一篇，甚至曾說「股市自我勝選以來已經漲 50%，如果民主黨人贏得選舉，股市早就重挫 50%」，但此回他去俄亥俄州一家工廠演講的時候，卻避而不談崩跌的股市，與過去做法大相逕庭。