瑞銀看美股大跌：市場調整過頭、牛市行情不變

香港 01 今 (6) 日報導，美股三大指數暴瀉，道瓊工業指數一度下跌超過 1500 點，收市跌超 1100 點，創下 2008 年金融危機以來最大單日跌幅。標準普爾跌下 4.1%，創下 2011 年 8 月來最大跌幅，震散亞太股市。

瑞銀財富管理全球首席投資總監 Mark Haefele 認為美國今次跌市，並無明顯的經濟觸發因素，而技術性因素可能是拋壓累積以及尾盤加速下跌的主要原因。Mark Haefele 補充，未來兩年內美國聯準會過快升息並引發美國經濟衰退的風險極低，有信心牛市行情不變，市場或已從「早該回調」轉為「過度調整」狀態。

Mark Haefele 撰文稱，總體而言美股各行業表現並不像典型的「避險」情緒下的走勢，其中公用事業和房地產等防禦性類股相對表現最好，惟醫療保健和電信類股則暴跌 4.1% 以上。

上週五美股下跌 2.1%，很可能是由通脹疑慮引發，因美國平均時薪增速躍升至 2.9%，為金融危機以來最高。而此次暴跌則與此不同，並沒有明顯的經濟觸發因素。技術性因素可能是拋壓累積以及尾盤加速下跌的主要原因。部分機構投資者受風險水準所限而減倉，而市場跌破 50 天均線也加劇了盤中跌勢。

Mark Haefele 認為，儘管過去一周來市場下跌速度令人咋舌，但總體上，這種跌幅並非罕見。參考過去 40 年來美國牛市期間，年內從高峰到低谷的回撤幅度平均為 10.6%。當前全球經濟成長高於趨勢水準，企業獲利仍穩健，基本面可謂扎實，如美國新訂單和就業分項指數也在增長，表明增長勢頭依然強勁。

瑞銀又認為，未來兩年內美國聯準會過快升息並引發美國經濟衰退的風險極低。回望歷史，自 1960 年以來標普 500 指數在非衰退年份的中位數回報率達 15%。而且，以往在波動率飆漲（VIX 指數超過第 90 個百分位的水準）之後，標普 500 指數在隨後 12 個月的漲幅高達 87%，中位數回報率達 22%。

Mark Haefele 指出，短期內市場可能會保持高波動。週一的大跌可能會加重沽壓，這是由於在長線投資者，如養老基金開始再平衡並逢低吸納之前，部分系統性策略將被迫減倉，其它投資者也面臨追加保證金（Margin Call）的壓力。

Mark Haefele 認為，雖然近期波動可能持續，但瑞銀有信心牛市行情不變。在最近的技術面因素引發拋售之後，市場或已從「早該回調」轉為「過度調整」狀態。