營收速報 - 鴻海(2317)12月營收6,548.25億元年增率高達42.31％
鉅亨網新聞中心 2025-01-06 08:15
鴻海(2317-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣6,548.25億元，年增率42.31%，月增率-2.64%。
今年1-12月累計營收為6.86兆元，累計年增率11.37%。
最新價為181元，近5日股價下跌-2.95%，相關其他電子下跌-2.62%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-43663 張
- 外資買賣超：-37109 張
- 投信買賣超：-5628 張
- 自營商買賣超：-926 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|6,548.25億
|42%
|-3%
|24/11
|6,725.85億
|3%
|-16%
|24/10
|8,048.48億
|9%
|10%
|24/9
|7,330.24億
|11%
|34%
|24/8
|5,483.12億
|33%
|-4%
|24/7
|5,723.52億
|22%
|17%
鴻海(2317-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為電腦系統設備及其週邊之連接器等。線纜組件及殼體,基座之開發、設計、製造及銷售等。精密模具之製造及銷售等。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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