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鉅亨速報

營收速報 - 鴻海(2317)12月營收6,548.25億元年增率高達42.31％

鉅亨網新聞中心 2025-01-06 08:15


鴻海(2317-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣6,548.25億元，年增率42.31%，月增率-2.64%。

今年1-12月累計營收為6.86兆元，累計年增率11.37%。

最新價為181元，近5日股價下跌-2.95%，相關其他電子下跌-2.62%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-43663 張
  • 外資買賣超：-37109 張
  • 投信買賣超：-5628 張
  • 自營商買賣超：-926 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 6,548.25億 42% -3%
24/11 6,725.85億 3% -16%
24/10 8,048.48億 9% 10%
24/9 7,330.24億 11% 34%
24/8 5,483.12億 33% -4%
24/7 5,723.52億 22% 17%

鴻海(2317-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為電腦系統設備及其週邊之連接器等。線纜組件及殼體,基座之開發、設計、製造及銷售等。精密模具之製造及銷售等。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報12月營收鴻海

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