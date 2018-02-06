總獎金逾30億4款年節刮刮樂搶市頭獎最高300萬

距農曆新年僅剩 10 天，台灣彩券公司今（6）日再推出 4 款充滿年節氛圍的應景刮刮樂，總獎項逾 1153 萬個，總獎金逾 30 億元，其中刮刮樂「紅包一把抓」頭獎 新台幣 300 萬元，刮刮樂「發紅包」總中獎率則有 50%，也是目前市面上面額 200 元刮刮樂中頭獎個數最多、中獎率最高的 1 款。

台灣彩券公司統計，截至目前全國各地彩券經銷商通報資料，今年已上市的 15 款刮刮樂中，共有 355 個 100 萬元（含）以上的獎項，其中包含 6 個千萬大獎，6 個千萬大獎都還沒有被刮出來，百萬以上的獎項目前被刮出 11 個，還有 344 個中百萬獎項的機會，想幸運成為百萬、千萬富翁的民眾，可把握新春開運好時機用力刮迎財神。

至於今日新上市的 4 款刮刮樂，台灣彩券公司指出，「紅包一把抓」刮刮樂每張售價 300 元，票面以裝滿紅包的錢袋為主視覺，共有 8 個頭獎 300 萬元，玩法簡單易懂，只要任一個「您的號碼」對中「幸運號碼」就有獎金，高達 15 次中獎機會，總獎金超過 11 億元，最特別的是只要在刮區中刮出「紅包」符號，就可以將刮區內所有獎金全部帶走。

刮刮樂「發紅包」也是以應景的紅包為主角，每張售價 200 元，採 4 張為一組的套票設計，票面分別搭配「恭喜發財」、「財源廣進」、「招財進寶」、「金玉滿堂」等吉祥話，並以紅包、鈔票等年節元素為主視覺，總中獎率 50%，多達 500 個頭獎 10 萬元，也是目前市面上面額 200 元刮刮樂中頭獎個數最多、中獎率最高的一款。

另每張售價 100 元的刮刮樂「財神報到」及「過新年」也同日上市，兩款刮刮樂皆為一組 2 張的套票設計，其中「財神報到」共有 7 個頭獎 80 萬元，超過 20 萬個 500 元（含）以上的獎項，一套 2 款，分別以文財神與武財神為票面主視覺，搭配喜氣的聚寶盆與成堆金幣元寶等財富元素，象徵財神到、財運到的好兆頭。

至於「過新年」以狗年生肖主題為設計，同樣也是一套 2 款，票面各有一隻不同造型的貴賓犬穿戴新春應景服飾，相當可愛討喜，共有 100 個頭獎 5 萬元、總中獎率 50%，象徵狗年財運旺旺來。

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