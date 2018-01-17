彩券去年賣破千億 台彩表揚經銷商 這家連3年奪銷售王

台灣彩券公司公布去（2017）年公益彩券銷售金額達 新台幣 1195 億元，也連續 6 年度突破千億元，17 日特別舉辦 「公益彩券績優經銷商表揚大會」，共表揚 165 位電腦型及立即型彩券績優經銷商。董事長薛香川表示，目前全國約有 4.6 萬名彩券經銷商，因公益彩券而獲得穩定工作，去年平均每人銷售佣金達 6.8 萬元，年成長 8.04%，而這次電腦型彩券銷售王仍由在新竹城隍廟附近的照達商行 3 連霸拿下，苗栗苑裡的聯發彩券行也 2 度取得刮刮樂年度銷售冠軍。

台灣彩券績效經銷商表揚大會由薛香川親自主持，主管機關財政部國庫署長阮清華及六大彩券工（公）協會代表也親臨現場，與來自苗栗縣以上的北部地區經銷商代表們同歡。薛香川致詞時提到，持續提升對彩券經銷商的服務，與營造更良好的彩券銷售環境是台灣彩券努力的重要目標之一，去年電腦型彩券經銷商平均每人每月銷售佣金收入有 6 萬 8240 元，年成長 8.04%。

不過，目前電腦型彩券經銷商也普遍遭遇店面租金成本提高的經營壓力，為協助經銷商能順利且持續經營，台灣彩券正積極研議相關因應作法，讓電腦型經銷商能夠尋得較合適且經濟的銷售處所，減輕經銷商的負擔。薛香川也提到，去年全年公益彩券整體銷售業績達 1195 億元，但還有進步空間，希望今年業績能衝破 1200 億元目標。

台灣彩券 17 日的表揚大會共頒發全國銷售前五名及各縣市銷售前 3 名電腦型、立即型績優彩券經銷商、最佳銷售人員獎、最佳進步獎、永不放棄獎及熱心公益等獎項，總計 165 位績優經銷商獲獎。連續 3 年奪下電腦型彩券銷售冠軍的照達商行老闆陳昭仁說雖然大環境不好，加上彩券頭獎太常開出，高額頭獎減少，使得去年業績下滑約 3 成，但能續奪銷售王，他歸因店面位在新竹城隍廟附近，加上 365 天全年無休、營業時間上午 7 時至晚上 12 時及經營客群所致。

至於奪下全國刮刮樂銷售冠軍的聯發彩券行，也連續兩年拿下第一，並由 70 多歲的老闆娘洪月娥及老公林和成共同經營。洪月娥也透露，大環境不好，去年他們刮刮樂業績也下滑 2 成左右，但他們秉持 3 大經營原則，包含對人要客氣，畢竟和氣生財，若客人沒中會安慰是做功德，還有就是商品擺設多樣，也讓他們再度奪下刮刮樂年度銷售王。



▲照達商行陳昭仁（右）連續 3 年拿下電腦型彩券年銷售第一，而苗栗苑裡的聯發彩券行洪月娥夫婦（左二及左一）也連兩年奪下刮刮樂年度銷售冠軍。（圖／記者顏真真攝 , 2018.1.17）

除了業績最優獎項外，台灣彩券也頒發「永不放棄獎」，表揚對生命重燃希望的經銷商，其中 2017 年得主分別是新北市板橋刮刮樂經銷商黃啓維及桃園市八德經銷商歐櫻綺，其中黃啓維是腦性麻痺患者，靠單親媽媽獨力撫養長大，不過，個性相當獨立，高中畢業後決定不再升學，要賺錢改善家境，在親友的鼓勵下，申請到刮刮樂經銷商資格，每天一早 9 時就出門賣彩券，還曾遭店家驅趕，甚至彩券遭搶損失 4 萬元，還好碰到好心的傢俱店老闆幫忙，不僅同意他在店面前擺攤賣刮刮樂，還為他裝設多支監視器等，讓他能安心賣彩券，即便有時 1 張都沒賣掉，但靠著常客，平均每月淨收入還有 1 萬元上下。



▲台灣彩券公司舉行「2017 年公益彩券績優經銷商表揚大會」，其中「永不放棄獎」得主新北市板橋經銷商黃啓維（中）與媽媽及傢俱店老闆合影。（圖／記者顏真真攝 , 2018.1.17）

另一位「永不放棄獎」得主歐櫻綺則是從小罹患小兒麻痺，在地上爬行 10 年，直到家中經濟情況稍有改善，她才有機會進行治療，可以靠拐杖站起來行走，原本在陶瓷工廠工作 10 多年，但因企業外移也跟著失業，後來在大哥鼓勵下，開始賣彩券，一開始是在街頭銷售，後來有幾屆沒取得資格，也發現客人還是比較喜歡到店家買彩券，後來她決定轉型，透過供銷制度找他人合作，並開設店面，靠著銷售彩券，目前也已還清債務，還買了房子，只是由於他們還是行動不太方便，她說，還是會有一些風險，同樣彩券曾遭搶及偷竊。



▲台灣彩券公司舉行「2017 年公益彩券績優經銷商表揚大會」，另一位「永不放棄獎」得主桃園市八德經銷商歐櫻綺（右）與家人合影。（圖／記者顏真真攝 , 2018.1.17）

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