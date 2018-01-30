台彩春節加碼8億元 大樂透增400組百萬獎

台彩今 (30) 日宣布，今 (2018) 年電腦型彩券春節加碼總獎金為新台幣 8 億元，為歷年來第 2 高，僅次去年的 10 億元，其中大樂透從除夕到初五連續 6 天開獎，並各加開 10 個號碼，對中其中 6 個號碼，就有機會獲得百萬獎金，總共 400 組的百萬獎金，大樂透總加碼金額 4 億元。

台彩表示，春節加碼第一炮由 2 月 5 日開獎的威力彩率先加碼 2 億元，而 5 分鐘開獎一次的 BINGO BINGO 賓果賓果也自 2 月 16 日至 3 月 1 日加碼 14 天。

而廣受民眾喜愛的大樂透從除夕到初五 6 天每天開獎，每期頭獎保證 1 億元，同時在除夕 (2 月 15 日)、初一 (2 月 16 日) 每期加開 10 個獎號，只要對中 10 個獎號中任 6 個即為對中獎項，每組獎金 100 萬元，若同一組中獎號碼有兩注（含）以上中獎，該組獎金將依中獎注數均分。

也就是說，民眾購買 1 注大樂透，除了有機會成為億萬富翁外，每期還有對中春節大紅包百萬獎金的機會；若除夕到初一 400 組百萬獎金沒有全部送出，初二以後還會繼續加開 10 個獎號，直到 400 組百萬獎金全部送出，或是到 2 月 27 日活動結束為止，大樂透總加碼獎金 4 億元。



至於每 5 分鐘開獎一次的 BINGO BINGO 賓果賓果自 2 月 16 日至 3 月 1 日加碼 14 天，加碼內容包含基本玩法 1 到 6 星全獎項獎金加碼、簡單好玩的猜大小獎金倍數也將由 6 倍提高為 7 倍。

台彩總經理蔡國基表示，春節加碼活動將可帶動台彩銷售業績，其中電腦型可望增加 60 億元銷售業績，立即型 (刮刮樂) 則估增加 40 億元，預計至 2 月底，電腦型銷售業績估可達 100 億元、立即型則可達至 280 億元。