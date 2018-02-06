E-KONG(00524-HK)擬配股募資額外營運資金

E-KONG GROUP(00524-HK)公布，e-KongPillars根據與楊先生的和解協議作出補充協議，楊先生須於2018年2月12日前將570萬股星亞股份轉讓予e-KongPillars延期至2018年3月31日。

公司全資附屬公司B&RInvestmentHoldingLimited(B&RInvestment)與長城影視文化企業集團有限公司成立的合資公司已於2018年2月1日獲新疆維吾爾自治區工商行政管理局頒發營業執照，因此，B&RInvestment須根據合資協議條款履行出資責任，即出資5000萬人民幣。

根據集團最新管理賬目之審閱，董事注意到，集團之現有營運資金水平不足以同時作出清償付款及合資公司出資。鑒於現有營運資金水平不足，董事經考慮以下因素後認為，優先處理合資公司出資再作出清償付款符合公司及其股東之利益。

公司預期將以自公司配售新股份所補充之額外營運資金撥付清償付款。正如該通函所披露，倘配售新股份未能進行，公司或考慮透過其他融資活動撥付清償付款(可能包括銀行借款，或要求公司主要股東按正常或更佳之商業條款及在不涉及擔保情況下提供資金支持)。

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