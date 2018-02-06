香港醫思醫療(02138-HK)共認購1.8億PIMCO港元收益基金

香港醫思醫療集團(02138-HK)公布，2月5日，公司間接全資附屬公司UnionMedical Capital Management Limited(UnionMedical)透過 Bank Julius Baer & Co. Ltd.認購 PIMCO港元收益基金，代價為6000萬港元。連同UnionMedical分别於2017年8月30日以代價4000萬港元認購的及於2017年9月11日以代價8000萬港元認購的PIMCO港元收益基金作一併計算，UnionMedical認購的PIMCO港元收益基金總額為1.8億港元。

基金的投資政策，基金將運用環球多板塊策略，尋求將投資顧問的總回報投資過程及理念與收益最大化的目標結合。投資組合的構建乃建基於廣泛類型環球固定收益證券的多元化原則。基金運用由上而下及由下而上的策略，識別可帶來穩定回報的多重價值來源。運用由上而下的策略時，會考慮到在中期內可能會影響環球經濟及金融市場的各種力量的宏觀看法。由下而上的策略則驅動證券甄選過程，有利識別和分析價格偏低的證券。基金廣泛涵蓋各個地區、行業、發行機構及資產類別，並透過多組價值來源，對行業及發行機構進行獨立研究及審慎分散投資，以求達致其投資目標。

公司指認購基金的原因，集團大部分現金結餘以定期存款和存款證形式存放於具信譽的金融機構。董事認為，認購事項將提高公司閒置現金的回報。基金於各營業日進行買賣，並由公司的間接全資附屬公司以集團內部資源按市價認購。

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