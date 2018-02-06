港股ADR指數狂瀉千點 騰訊(00700-HK)挫18.69元

道指盤中一度跌近1600點，創下史上最大盤中點數跌幅。道指收跌1175點，跌4.6%，創2011年以來最大單日跌幅，報24345點；標準普爾500指數跌113點，跌4.1%，創2011年8月份以來最大單日跌幅，報2648點；納斯特綜合指數跌273點，跌3.78%，報6967點。港股ADR指數亦狂瀉，指數按比例計算收報31,212點，跌1032點，跌幅3.31%。

騰訊控股(00700-HK)ADR收報422.31元，較港收市跌18.69元；港交所(00388-HK)ADR收報273.96元，較港收市跌12.24元。

中資股亦紛紛下跌，匯豐控股(00005-HK)ADR收報80.68元，較港收市跌2.17元；中人壽(02628-HK)ADR收報25.12元，較港收市跌1.13元；建設銀行(00939-HK)ADR收報8.64元，較港收市跌0.37元；工商銀行(01398-HK)ADR收報7.13元，較港收市跌0.31元。

紐約油價跌2%，油股亦跟挫，中國石油股份(00857-HK)ADR收報5.95元，較港收市跌0.22元；中國海洋石油(00883-HK)ADR收報11.96元，較港收市跌0.42元。

至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報78元，較港收市跌1.9元；聯通(00762-HK)ADR收報11.52元，較港收市跌0.28元；中電信(00728-HK)ADR收報3.71元，較港收市跌0.12元。

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