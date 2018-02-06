

◆盤勢分析

1. 震盪交易中，美國股市週一大舉崩跌，瘋狂擴大上週五的重跌走勢，道瓊指數一度反彈至平盤水準，隨後則持續走低，終場大舉收低 1175 點，盤中低點更大跌 1597 點。該指數跌破了 25000 點大關，亦清除了 2018 年漲幅，跌幅介於 3.78 至 4.72％，短線暫失守季線，美股四大指數中長期趨勢偏多，短期將在高檔進行漲多調整。

2. 台股周一因國際股市大跌，加上年前因市場居高思危下，盤中持續再拉回整理，終場指數大跌 179.98 點，跌幅 1.62%，收在 10946.25 點，成交金額為 1284.30 億元，比上周五 1209 億元來得高，但低於 20 日均量 1382 億，短線有低接買盤，但卻無上攻買盤。

3. 台股早盤開低，直接失守月線，盤中最低點來到 10855 點，已來回測去年 Q4 在 11/22 高點 10882 點支撐，所幸低檔有低接買盤，因而留下一條約 91 點的長下影線。而本波指數自 12/26 低點 10408 點上漲到 1/23 高點 11270 點，共上漲 862 點，本次高點 11270 點出現在 2/12 封關日前的第 15 天，符合以往農曆年封關前指數出現高點在封關前的前一個月至半個月之間特性，此次大漲因不到一個月時間漲幅過大，加上有長假因素，因此本來就會有潛在獲利賣壓，如以拉回一半幅度約 431 點計算，則粗估約在 10840 點附近，如以拉回 0.618 倍，約在 10740 點附近，而目前季線約在 10765 點附近，加上本波 1/15 在 10900 點附近出現向上跳空缺口，換言之，10740~10900 點間將至少有四大支撐，在基本面仍看佳之下，不建議再殺低，然而 9 日 KD 下彎來到 40.89 與 52.32 附近，因有連續年假的因素，預期年前大盤不易出現連續性大幅上漲，操作上宜用長線規劃才易有獲利，極短線者以 10800 點附近作為參考，極短線指數約落在 10800~11100 點，逢低可開始分批佈局，但不追高搶進個股。

4. 法人籌碼：三大法人合計 - 108.01 億元；外資 - 83.46 億元、投信 - 4.62 億元、自營商 - 19.96 億元。

5. 電子類股:

(1) 設備族群: 部分設備族群因 3030 德律 1 月營收公布佳，而獲得市場買盤關注，由於先前 12 月該族群整體營收佳，包括 2464 盟立與 3563 牧德等公司在近期大盤逆勢之下，相對抗跌，由於營收仍成長中，未來仍可持續追蹤觀察。

(2) 半導體族群: 由於 2330 台積電將在 1/13 討論股利政策，雖然目前股息殖利率相對不高，但因今年前景仍佳，加上又是台股權重最大的個股，因此拉回時易有法人的低接買盤，又 2/8 同集團的 5347 世界將召開法說會，及日前封測大廠 2311 日月光在召開法說會中表示看好其後勢之下，因此近期此族群可另外多加留意，短線觀察重點在法人對此族群買盤可否在低檔吸引法人買盤。

(3)PCB 相關族群: 部分 PCB 業績不差，近日再度吸引市場買盤，包括 2313 華通、3037 欣興與 8358 金居等股都有買盤，由於族群股價多數為中低價，因此或有機會在封關前大盤量縮之下成為市場買進對象。

(4)LCD 零件族群: 部分 LCD 零件營收漸走揚，加上有些個股有高股息殖利率題材，因此周一買盤不弱，包括 5371 中光電、6176 瑞儀與 5234 達興材料，因可攻又可守，觀察短線買盤可否延續擴大個股。

(5) 股王大立光昨（5）日公布元月營收 35.1 億元，月減 28%，下探近 11 個月來低點，不如市場預期。大立光表示，由於下游客戶需求疲弱，2 月營收會持續下滑，今年前兩個月營收將不如去年同期。

(6) 法人圈傳出，蘋果今年 iPhone 新機搭載的基頻晶片可能捨棄原夥伴高通產品，全部改用英特爾平台，掀起一連串供應鏈變化，其中，台積電、穩懋訂單量可能減少；京元電則可望趁勢吃下更多英特爾測試訂單。

6. 非電子類股

機械族群: 因營運持續暢旺，2049 上銀 1 月營收持續走揚，加上 4566 時碩工業周一剛掛牌大漲，族群買盤未散，使得包括 2231 為升、1536 和大與 1597 直得等股相對大盤走強，由於類股族群買盤不弱，但個股買盤強弱卻不同，建議以有基本面個股為選股依據。

