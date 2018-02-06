台股盤前－美股續崩 大盤難有好臉色 慎防多殺多斷頭賣壓

美國股、債上周五殺聲震天，嚇壞投資人，亞股昨 (5) 日陷「黑色星期一」，台灣也股匯雙殺，台股跳空下殺，一度大跌 270 點，終場下跌 179.98 點，以 10946.25 點作收，失守 11000 點。美股今晨更是大崩跌，道瓊瘋狂暴跌 1175 點，今天台股恐怕也難有好臉色，短線宜避開高融資股，小心多殺多斷頭壓力。

美股今晨再度狂瀉，跌幅幾乎都超過 4%，僅有 Nasdaq 未跌到 4%；道瓊工業指數暴跌 1175.21 點或 4.60% 至 24345.75。Nasdaq 指數下殺 273.42 點或 3.78% 至 6967.53。S&P 500 指數收低 113.19 點或 4.10% 至 2648.94。費城半導體指數更是狂殺 62.17 點或 4.72% 至 1255.81。

權值股 ADR 也全部疲弱，台積電 ADR 5 日下跌 1.56 美元、跌幅 3.50%；友達 ADR 也跌逾 2%；聯電、中華電 ADR 都跌超過 1.5%。今天反映到電子權值股要小心空方賣壓湧出。

股王大立光、權值股台積電、鴻海等昨紛紛重挫，3 大法人全站在賣方，合計賣超 108.01 億元，其中外資賣超 83.44 億元。

不指美股重挫外患，大立光本身營收公布也呈現「內憂」，大立光受到第 1 季淡季效應影響，1 月合併營收為新台幣 35.1 億元，較上月營收衰退 28%，較去年同期衰退 6%。大立光表示，2 月因農曆春節因素會較 1 月再下滑。大立光昨天重挫 4.52%，收在 3800 元，今天恐再探低點。

台積電同樣利空消息纏身，法人圈傳出，蘋果今年 iPhone 新機搭載的基頻晶片可能捨棄原夥伴高通產品，全部改用英特爾平台，掀起一連串供應鏈變化，其中，台積電、穩懋訂單量可能減少；京元電則可望趁勢吃下更多英特爾測試訂單。

整體來說，美國股債雙殺，外資大幅調節台股，今天美股持續崩跌，儘管財金部會紛紛信心喊話，但是國際股市甚不平靜，權值股恐欲振乏力，短線先觀察美國後市能否止跌及春節前丙種結帳動作。