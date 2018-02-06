【大慶證券】投顧盤前－美股重挫 台幣、外資是關鍵



◆盤勢分析

美股四大指數昨日跌幅擴大，道瓊收盤大跌 1175 點，盤中一度大跌 1597 點，

四大指數跌幅界在 3.7%-4.7% 之間，由於短線市場因上周五的美國 1 月就業數據表現優異，導致資金在擔憂升息下先後自債市與股市撤出，而目前在股市的調整尚未結束，加上波段漲多，所以才會導致美股短線瘋狂下跌，目前來看，在所有經濟基本面未出現改變下，短線上美股的走弱要先視為技術面的調整，而在四大指數都跌破季線之際，短期季線與半年線間仍具支撐，投資人也無須過度擔憂，止跌訊號觀察美債、美元等變化。

昨日亞股也受到美股影響，當中日韓開盤跌幅也超過 1.5% 以上，其中日本收盤跌幅最重，來到 2.55%，反觀陸股，短線由於上證指數領先從高檔壓回來到季線附近，在預期下半年納入 MSCI，加上人民幣短線升值趨勢未變，研判陸股有機會領先落底，成為亞股的多頭焦點，而相關陸股的 ETF 也可為波段偏多操作的標的。

台股昨雖隨著美股開低，不過收盤跌幅收斂，主要在於賣壓都於早盤宣洩，技術面來到前高 10935 點附近支撐顯現，讓 K 線留下長下影線，而外資昨日期貨再加碼 3876 口空單，台幣早盤也一度大貶超過一角以上，顯見短線外資對台股持續縮手。所幸台幣於午盤過後貶幅收斂，研判外資短線雖然轉賣台股，但僅是隨國際股市波動作調節，並非真正要從台股出走，不過因昨晚美股四大指數重挫，短線上可能會開始啟動外資資金調整的賣壓，今日必須觀察台幣動向，而大盤短線技術面於季線有支撐，縱使跌破，下方也有持續走升的半年線，10600 點將有大支撐。以盤面來看，上周強勢股包括蘋果、3D 感測、電動車、矽晶圓等都相對強勢，蘋果供應鏈的可成、瑞儀、欣興仍是多頭指標，而 3D 感測個股在 MWC 手機大展即將來臨下，精材、穩懋、全新是波段看好標的，電動車供應鏈康普、貿聯 - KY、凡甲、和大，甚至汽車零組件的為升都有轉強跡象，在基本面持續成長下，也有機會輪動，短線雖然盤勢略為動盪，但只要把握主流股操作，年前紅包行情可期。

