【安聯投信】經濟數據佳引發升息擔憂 全球股市休兵

◆盤勢分析

美國經濟數據支撐聯準會鷹派言論，加上財報好壞參半，引發升息擔憂，拖累美股走勢，上周五出現較深跌幅。前周 S&P500 指數下跌 3.82%、道瓊工業指數下跌 4.11%。投資人觀望氣氛轉趨濃厚，歐股隨全球股市同步走跌，道瓊歐盟 600 指數前周下跌 3.07%。近期日圓維持偏強、美歐股市普遍拉回整理，日股持續盤跌，東證指數前周下跌 0.80%，日經 225 指數下跌 1.50%；MSCI 新興市場指數回檔，當周下跌 3.31%。據美銀美林引述 EPFR 統計至 1 月 31 日，股市全數獲得資金挹注，美股再度成為吸金王，上週淨流入 108.68 億美元；其次為自年初以來持續吸金的全球新興市場，淨流入幅度 42.47 億美元；亞洲不含日本上週 34.46 億美元 (見表)。

在台股方面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，觀察盤勢，現階段市場正反消息參半，雖表現平平，但目前景氣基本面和資金面表現正向，盤勢仍處在多頭格局。在匯市部分，他表示，市場對於美元指數走勢可能帶來的潛在影響，並未太過在意，關注焦點仍多在企業本業表現上面，顯示出市場信心仍相對為強。

廖哲宏表示，今年以來，外資累積買超金額快速累積，成為推升台股這波行情的重要助力。在此趨勢下，台股除了面臨短期波段漲幅較大的調整壓力外，並無明顯利空。

展望後市，廖哲宏表示，族群上，科技股仍相對較受到市場的青睞，儘管 iPhone 在年底銷售未達市場預期目標，但 iX 拉高產品平均價格，表現超乎市場預期，並成為推升營收的助力，隨著 iPhone 相關消息的不斷測試，原本干擾的雜音似乎已在逐漸鈍化。在傳產股方面，原物料股，例如鋼鐵股，預期盤價在年後仍有望走升，有利支撐相關族群的基本面，仍值得留意投資機會。年關將近，基本面、資金面和信心面都有利支撐盤勢，預期在資金輪動快速輪動下，盤面仍以個股表現為主。

在美股部分，安聯收益成長基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）產品經理胡韡耀表示，1 月份經濟數據強勁，ISM 製造業指數 59.1，優於市場預期的 58.6；Markit 製造業採購經理人指數持平於 55.5；消費者信心指數升至 125.4，為近 17 年的高位水準；ADP 美國企業新增就業人數增加 23.4 萬人，超過市場預期的 18.5 萬人。加上聯準會的鷹派言論，使得市場擔憂今年可能升息四次，引發股債雙跌，美股三大指數重挫。

胡韡耀表示，儘管聯準會維持利率不變，但對通膨預測的措辭調整向市場發出了升息訊號。決策者承認經濟成長更為強勁，與之前的通膨前景描述相比，政策聲明做出了近期通膨率會上升的預判，為 2011 年以來首次，根據聯邦基金利率期貨市場顯示的 3 月升息機率已升至 96%。展望後市，他表示，S&P500 指數成份股第四季獲利增長良好，迄今過半數已公佈業績的公司，逾八成優於預期，最新的獲利預估從年初的 12% 提升至最新的 13.2% 增幅。儘管 Apple 和 Alphabet 的財報出現雜音，醫護產業也遭遇一些雜訊，但整體業績良好．

胡韡耀表示，美國成長股持續提供成長動能，可望帶動美股表現。然而，位於高檔波動難免，為降低波動，建議投資人應透過廣納債券、股息、資本利得等三大收益來源的黃金比例，貼著美國大行情走，並減少股票等成長型資產在市場震盪時的震盪幅度，讓投組達到跟漲少跌的效果。

在歐股部分，安聯四季成長組合基金人莊凱倫表示，歐盟統計局公布歐元區 2017 年 GDP 達 2.5%，創下近 10 年以來新高，顯示歐元區經濟仍穩健成長，其中又以法國企業投資支出明顯復甦為最大貢獻。另外，英國公布 2017 年第四季 GDP 成長 0.5%，優於預期，但 2017 年 GDP 成長率放緩至 1.8%，為 5 年來最低增速。英國央行總裁卡尼表示，若與歐盟關係更為明朗，今年英國經濟料將加速成長。

其他數據部分，莊凱倫表示，歐元區 1 月消費者物價指數 (CPI) 放緩至 1.3%，核心 CPI 為 1.0%，符合市場預期。歐元區 12 月失業率維持 8.7%，仍處於 2009 年 1 月以來最低水平。歐元區經濟成長力道強勁，但南歐失業率偏高，可能是通膨未有明顯增溫的原因之一。

在新興市場部分，莊凱倫表示，美元指數疲弱，創下 2010 年以來的最長連跌，並接近 2014 年以來新低，帶動新興市場貨幣升勢。此外，新興市場企業獲利增速優於成熟市場，全球新興市場基本面改善趨勢未變，因此投資人應掌握新興市場的投資趨勢。

莊凱倫表示，中國國家統計局公布 1 月份官方製造業採購經理指數（PMI）回落至 51.3，比上月回落 0.3 個百分點，但仍與去年同期持平，製造業繼續保持穩步擴張走勢。而中國 1 月財新製造業 PMI 51.5，與前期持平，新業務總量與新出口訂單雖然增速略有放緩，但仍保持增長，為產出擴張提供動力。

展望後市，莊凱倫表示，美國稅改帶來的企業獲利上修仍未完全反映至股市評價面，中長期看好美國稅改帶來的正向循環。且多國基建投資政策加持，全球股市表現可期。投資方向而言，主要看好美國、新興市場、日本、工業和原物料需求，短期策略則以美國、日本和新興市場擇優佈局，現金比例維持低檔。

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