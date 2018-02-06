【華頓投信】股市強震喚醒市場波動，投資需緊盯基本面法則

美股引領全球主要股市大幅修正，華頓投信認為主因在於漲幅過高的技術性回調與市場開始擔憂 Fed 收緊市場流動性的動作可能加快，除非稅改效果顯著、成長動能加快與技術創新持續突破，投資人恐需要一些時間整理情緒，然從中期來看，基本面佳的風險性資產價格仍有走高機會。

市場閃崩原因除了市場擔憂 Fed 升息過速、資產價格過高外，近年來 ETF 的快速成長也令市場結構出現改變，雖然 2017 年恐慌指數頻創歷史新低, 是過去 30 年平均的一半，但畢竟股市平靜無波並非常態，近一週 VIX 指數大幅彈升應可喚醒多數投資人對於股市波動的原始特性之認知。

現時股市修正可能也會令股市投資人更左右為難，提高實質薪資可以降低政治風險，但會壓縮獲利空間，進而拉低股價。當然，如果經濟成長能回到金融海嘯前的水平，就可以反轉這種負面循環，薪資和獲利得以同步成長。問題是，一旦經濟大幅回溫，央行就得快速收回目前的貨幣刺激措施，一樣可能會傷害股價。

過去，市場經驗告訴我們，平衡熊市會發生在成長趨緩、通膨升高以及各國央行結束寬鬆貨幣政策時，因此未來投資人須更加關注上述基本面的變化與央行的態度。股價不跟經濟走，股價看的是企業獲利預期，新興市場的成長遠遠高過已開發市場，該趨勢在 2018 年還會繼續，中國的硬著陸疑慮已經解除，可望吸引全球投資人的青睞。亞洲許多國家已經不再仰賴製造業及原物料出口，內需市場也持續帶動起區域的經濟動能。

短期全球股市還需要消化並沉澱 2017 年至今年 1 月的過度樂觀情緒，整理過後將重新跟隨基本面而再度成長。投資上，可注意從舊經濟轉型為新經濟，進而提升附加價值的公司。投資人不必要因為大漲而過度樂觀，也不需要因為大幅修正就陷入恐慌，市場每一次的調整，除了是對於整體市場的理性檢視，也是為了下一次行情的鋪陳準備，投資永遠和基本面息息相關，而大崩盤的完整條件是完全就業、高經濟成長、高資產價格與高通膨率，華頓投信認為，目前市場並未符合大崩盤的完整條件，近期的股市重挫就像是週日的連續地震，仍屬於正常的市場能量釋放，目前基本面仍穩健增長且尚未觸頂，因此，我們對於市場仍應抱持審慎樂觀的態度。

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