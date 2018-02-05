亞股全倒 陸股估值仍處低檔跟跌免驚 中小型股逢低定期定額布局

受到美股大跌影響，亞股今 (5) 日開盤重挫，其中港股開低 2.72%，上證指數則開跌 1.46%，對此，法人表示，目前陸股估值仍處低檔水準，為股市下檔提供強勁支撐，短線整理提供投資人進場承接契機，投資布局上，建議上半年投資人可考慮布局藍籌股（大型股）為主的基金，中小型 A 股則可逢低定期定額布局。

受到金融監管趨嚴影響，上證指數上周五盤中一度跌破 3400 點探底回升，今天再受美股大跌影響，早盤開低走低，不過，摩根中國 A 股基金經理人魏伯宇表示，中國官方近期醞釀新一輪的具體減稅降費政策，將有助於提振中國企業活力和投資氣氛。

此外，中國養老金入市力道續踩油門，逾 2731 億元人民幣資金已入市投資，看好長線資金持續入市，有助於支撐陸股續揚動能。



整體來看，相較於目前全球其他股市已陸續重返 2007 年前波高點，並持續改寫新高，中國 A 股距離 2007 年前波高點仍有約 27% 差距；另從價值面來看，陸股估值仍處於極度低檔水準，為股市下檔提供強勁支撐，短線整理提供投資人進場承接契機。

投資布局上，保德信中國品牌基金經理人許智洋表示，2 月交易之初，大型股和中小 A 型股分化走勢明顯，顯示投資人風險偏好趨於保守，場內資金仍向價值、龍頭股靠攏，建議投資人上半年可考慮布局藍籌股（大型股）為主的基金，中小型 A 股可逢低定期定額布局。

許智洋分析，上半年投資熱點聚焦大型 A 股，現階段可逢低布局相關概念基金，至於中小型 A 股今年仍有表現可期，不過近期波動加劇，目前市場參與者較青睞大型股，建議看好此板塊的投資人拉長投資戰線，以定期定額參與中小型 A 股。