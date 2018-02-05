大陸智機內需減、庫存高估 首季出貨恐衰3成

有調研機構今（5）日表示，經去（2017）年 12 月走訪兩岸智慧型手機產業供應鏈，估算 2017 年第 4 季大陸市場智慧型手機出貨為 1 億 2800 萬支，較第 3 季成長 13.4%、年增 2.3%，占全球市場比重與前一季略同，為 31.2%。

DIGITIMES Research 指出，觀察兩岸市場智慧型手機產業發現，去年第 4 季出貨季增的主要動能包括品牌商在雙十一、雙十二推出線上購物節，促銷人民幣千元上下機款，以及蘋果 iPhone X 上市，並持續於通路降價促銷舊機款。此外，第 4 季也是品牌商積極鋪貨以因應春節需求的旺季。

大陸市場第 4 季業者出貨市占前五大與前季相同，依序為華為、Oppo、步步高（BBK，品牌為 Vivo）、小米及蘋果（Apple）。其中，主打線下通路的 Oppo 和步步高積極於第 4 季鋪貨，因此皆有 2 成上下的季成長幅度。然而由於 Oppo R11s 和 Vivo X20 出貨量未如預期，且一線城市拓展不力，因此與 2016 年同期相比，約 1 成上下的減幅。

華為和小米皆於雙十一、雙十二線上購物節推出多款百元和千元機款，因此帶動高於 1 成的出貨量季成長。蘋果同步施行新機上市和舊機款降價策略，同樣帶動 1 成季出貨成長。

DIGITIMES Research 分析師林俊吉、黃雅芝預估，雖然大陸智慧型手機市場去年第 4 季出貨力守 1 成季增 13.4%，但今（2018）年第 1 季將因內需減少且通路庫存水位增高，預估前五大業者除蘋果外，皆面臨 3-4 成季衰退。

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