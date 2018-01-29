中國去年智慧型手機市場下滑7% 結束過去8年增長態勢

外電引述英國廣播公司 (BBC) 網站報導稱，根據市場研究調查機構卡納利斯諮詢公司 (Canalys) 的數據，2017 年中國智慧型手機市場出貨量萎縮 7%，結束了中國這個全球最大手機市場持續 8 年的增長。這份數據顯示，智慧型手機品牌華為、OPPO 和 vivo 繼續主導中國的手機市場。而且儘管整體市場減速，但華為仍有兩位數的增長。



2010 年至 2015 年間，全球智慧型手機市場主要是蘋果與三星電子之間的較量。但過去兩年，中國較小的安卓系統智慧手機品牌崛起，提供便宜很多而速度更快的入門級手機。



雖然北京和上海等大城市的消費者將最新款蘋果和三星電子產品視為「必須擁有」的手機，但農村地區的人們無法承受如此高昂的價格，他們大多只能選擇基本款手機。



卡納利斯分析稱，現在消費者已經將基本款手機更換為入門級智慧型手機，他們感覺不需要再更換新的。人們都在說他們現在使用的手機已經足夠好了。



卡納利斯方面認為，即使是入門級智慧型手機也有很多功能，這些手機更新換代週期比以前長得多，目前為 26.8 個月。



卡納利斯方面認為，在 2019 年底 5G 手機進入市場之前，中國的智慧型手機市場不會繼續增長。



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