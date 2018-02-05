內需減、通路庫存水位增 中國Q1智慧手機出貨恐季減3成

DIGITIMES Research 走訪兩岸智慧型手機產業供應鏈與市場，估算去年第 4 季中國大陸市場智慧型手機出貨為 1.28 億支，季增 13.4%，年增 2.3%，占全球市場比重與前一季略同，為 31.2%；但是在內需減少且通路庫存水位增高下，預估今年第 1 季智慧手機出貨恐季減 3 成。



DIGITIMES Research 指出，帶動中國智慧手機去年第 4 季出貨季增的動能包括品牌商在雙十一、雙十二線上購物節促銷人民幣千元上下機款，及蘋果 iPhone X 上市，且持續在通路降價促銷舊機款。此外，第 4 季也是品牌商積極鋪貨以因應春節需求的季度。



中國市場去年第 4 季業者出貨市占前五大與前季相同，依序為華為、Oppo、步步高 (BBK，品牌為 Vivo)、小米及蘋果 (Apple)。

其中，主打線下通路的 Oppo 和步步高積極在去年第 4 季鋪貨，因此都有 2 成上下的季成長幅度。但由於 Oppo R11s 和 Vivo X20 出貨量未如預期，且在一線城市拓展不力，因此與 2016 年同期相比，都有 1 成上下的減幅。



華為和小米都在雙十一、雙十二線上購物節推出多款百元和千元機款，帶動高於 1 成的出貨量季成長；蘋果同步施行新機上市和舊機款降價策略，帶動 1 成季出貨成長。



DIGITIMES Research 預估，今年第 1 季將因內需減少且通路庫存水位增高，前五大業者除了蘋果外，都面臨 3~4 成季衰退。