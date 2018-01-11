集邦：2018年智慧型手機 指紋辨識滲透率將達6成水準

根據 TrendForce 旗下拓墣產業研究院指出，由於 Android 陣營目前尚未開發出能完全取代指紋辨識的生物辨識技術，預期指紋辨識依然會是大部分機種的首選，加上顯示區內指紋辨識技術的突破，包含三星 (005930-KRX)、樂金 (051910-KRX)、OPPO、Vivo、小米、華為在內的手機品牌皆有可能採用此技術，預估 2018 年全球智慧型手機市場規模將來到 15.3 億支，其中指紋辨識技術滲透率將來到 6 成水準，較 2017 年成長 5%。

拓墣指出，自蘋果 (AAPL-US) 收購 Authentic 並從 2013 年開始陸續於自家 iPhone、iPad 導入指紋辨識技術後，Android 陣營在這幾年當中，也大量採用指紋辨識技術用以手機解鎖及行動支付。然而，在 2017 年颳起的全螢幕風潮影響下，除蘋果改以 Face ID 取代 Touch ID 的生物辨識外，也使得 Android 陣營的生物辨識策略出現變化。

事實上，自智慧型手機導入指紋辨識技術以來，市場皆以電容式指紋辨識方案為主，但因為全螢幕智慧型手機的正面空間已不能滿足消費者期望的前置指紋辨識，故指紋辨識陣營近年來皆以顯示區內指紋辨識技術為研發重點方向。

拓墣表示，Synaptics(SYNA-US) 除了在 2016 年底便發布 UnderGlass 光學式方案，來克服電容式指紋辨識技術不足以穿透手機蓋板玻璃的先天限制，近日亦發布針對 AMOLED 面板設計的顯示區內指紋辨識技術。經過一年多的經驗累積，Synaptics 光學式顯示區內指紋辨識方案也終於因為自身及相關業者的良率提升而有望量產。

Synaptics 在 2016 到 2017 年之間，其重點產品線便是電容式指紋辨識晶片以及 TDDI 晶片，隨著市場競爭對手增加，因此 Synaptics 開始積極投入顯示區內指紋辨識技術開發，然競爭者如匯鼎科暨 Goodix(603160-CN)，近期亦積極送樣於各大手機廠商；高通 Qualcomm(QCOM-US)，則是在 2017 年與 Vivo 合作展出超聲波式的指紋辨識方案；瑞典生物辨識技術大廠 FPC 也於 2017 年底發布其超聲波指紋辨識技術，預期顯示區內指紋辨識技術將為智慧型手機注入一股新活力。

觀察手機品牌的導入狀況，除自有 AMOLED 面板產能的韓國品牌三星及樂金以外，中國品牌如 OPPO、Vivo、魅族、金立、小米、華為等均有機會在 2018 年導入支援 AMOLED 面板的顯示區內指紋辨識技術。

然 AMOLED 面板產能仍掌握在 Samsung 手中，此將限縮 Android 陣營在旗艦機種搭載顯示區內指紋辨識技術的規模，因此大量的中低階手機仍將採用成本較低的傳統電容式指紋辨識技術。預估 2018 年全球智慧型手機市場規模將來到 15.3 億支，其中指紋辨識技術滲透率將來到 6 成水準，較 2017 年成長 5%。