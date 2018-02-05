商業服務業景氣復甦力道微弱 商研院：下半年恐後繼無力

商業發展研究院今（5）日公布商業服務業景氣指標，商研院董事長許添財表示，目前景氣持續復甦中，但是力道微弱，進入今年第二季後，尤其下半年恐有後繼無力之虞，中挫的可能性高。

商研院 CDRI 景氣循環預測，目前景氣持續復甦中，未見復甦中挫或流產危機，但必須正視復甦力道微弱，進入今年第二季後，尤其下半年恐後繼無力。瞄準企業提供服務以利帶動商業服務業轉型升級，許添財表示，數位創新系統服務中心即日起正式成立，將讓商研院對企業界的服務及政府景氣對策上可提供的服務量能大幅提升。

許添財指出，為了更貼近企業實際需求，商業服務業景氣指標將不再以過去燈號方式呈現，依最近四次循環擴張期平均 25 個月來看，目前由 2017 年 2 月開始止降轉升的景氣復甦，正常而言可持續至今年下半年甚至到年底。

不過，許添財也提醒，觀察歷次循環同行綜合指標的走勢，這次復甦中氣不足、力道微弱，會有「流產性復甦」的憂慮，他認為今年第二季還好，但是第三季開始可能有危險，第四季風險更大。

商研院新成立的數位創新系統服務中心，提供專案團隊進場服務、專業場域與解決方案，界定新需求及新應用等服務，並有新技術與新應用的規畫、整合及導入，協助企業提升服務力、分析力進而提高潛在顧客購買力。許添財表示，未來各研究所不再只是各自處理案件閉門造車，而是透過數創中心互相交流協作，希望可以減輕員工工作負擔，發揮更大的效能。

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