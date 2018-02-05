超級盃／布雷迪關鍵時刻遭擒殺老鷹爆冷奪下隊史首冠

2018 超級盃決賽在今 (5) 日開打，昨日剛拿下年度 MVP 的愛國者四分衛 Tom Brady 本場比賽試圖幫助球隊再度奪冠，他們在前 3 節都處於落後的情況下，在第 4 節上演逆轉秀，不過關鍵時刻 Brady 多次傳球失誤，也葬送掉了了愛國者的反撲機會，最終老鷹就以 41:33 奪下隊史首冠。

老鷹首節攻勢流暢，以 9:3 暫時領先對手；第 2 節雙方都逐漸加溫，老鷹在最後 34 秒，執行了一次完美的戰術，四分衛 Nick Foles 反跑右側當接球員，順利達陣，隨後也加踢進、助球隊以 22:12 領先 10 分進入到中場。

第 3 節開打後，戰況漸趨白熱化，Brady 妙傳 Gronkowski 先完成一次達陣，將分數追近到 3 分差；但隨後老鷹 Corey Clement 再次達陣，還以顏色，分數又再次拉開到 10 分差。

但 Brady 此時展現 MVP 的身價，再次傳給中路右側的 Chris Hogan 達陣成功，該節戰畢，愛國者將分數追到只剩下 3 分差。

就像過往的大賽一樣，最後一節愛國者又展現他們的經驗和逆轉能力，Brady 和 Rob Gronkowski 的不講理組合再度達陣，隨後加踢也踢進，讓愛國者以 33:32 取得本場首次領先。

但老鷹拒絕在成為愛國者和 Brady 封神的背景，Foles 傳中路給 Zach Ertz 達陣成功，老鷹領先 5 分；而在此時 Brady 又被 Chris Long 給擒殺，老鷹拿回球權，基本上已經勝券在握。隨後 Jake Elliott 踢進任意球，為老鷹鎖定勝局，以 8 分差力退愛國者，奪下隊史的首座超級盃冠軍。

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