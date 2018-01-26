全球景氣風向球：開拓Caterpillar營收旺 連7季超預期

全球機械生產龍頭開拓重工 Caterpillar (CAT-US) 週四 (25 日) 公布去年 Q4 財報，連 7 季財報優於分析師預測，股價週四 (25 日) 上漲 0.61% 來到每股 169.37 美元。

開拓 CAT 股價日線趨勢圖（紫）/ 圖：Yahoo 金融

開拓 CAT 第 4 季財報顯示：

- 營收達 129 億美元，超出預期的 119.8 億美元，較去年同期的 96 億美元同年比 YoY 成長了 35%。

-EPS 每股為 2.16 美元，也比預期的 1.79 美元高。

- 因美稅改案奏效，第 4 季一次性稅改後虧損 24 億美元 (每股虧損 3.91 美元)，使第 4 季帳上每股虧損 2.18 美元。

由於 CAT 長久以來即是全球工程機械產業之龍頭，建築業、礦業、柴油、工業、天然氣、油業等領域，都能隨處可見 CAT 之身影，故觀察 CAT 財報，長久便是觀察全球總體經濟趨勢的前瞻指標。

2017 年來看，CAT 股價漲幅為道瓊 30 檔成分股的第二名，股價飆漲了 67.08%。道瓊成分股漲幅第一名則為飛機製造商波音 Boeing (BA-US) 的 89.11%。同時，因全球經濟的復甦也使 CAT 的 2017 年成為自 2011 年以來最好的一年。

在區域方面，CAT 的最大市場北美市場也因土建業及石油業的蓬勃發展提高了業績。CAT 預計 2018 年北美市場依然耀眼，認為住宅型、商業型、及基礎建設將提高需求。對於中國市場，CAT 預計 2018 年上半年將有成長。

據開拓重工 CAT 2017 全年財報顯示：

-2017 年營收為 455 億美元，較去年的 385 億美元相比，成長 18%。

-2018 年預計每股 EPS 為 8.25 美元至 9.25 美元，較分析師預期的 8.15 美元高。

開拓重工 CAT 於 2012 年至 2016 年營收下滑了 40%，使公司關閉了全球 30 多間工廠並於 2015 年至 2016 年減少了 16000 名員工。目前 CAT 提道，其產品售價的成長已高於原材料成本的漲幅。