別當繳稅冤大頭 寒假過年打工 3招防範雇主虛報薪資

寒假期間，學生經常爭取打工機會，有些不肖雇主，就看準學生社會經驗不足，申報薪資時以少報多，藉此逃漏稅，增加學生家庭稅負，對此，國稅局今 (5) 日提醒，民眾寒假打工領取薪資時，應詳細核對印領清冊金額與實際核發金額是否相符、不可在空白薪資表上簽名蓋章，以及勿將身分證件或印章等重要資料交付他人。

財政部北區國稅局表示，每年寒暑假是學生最重要的打工期，許多學生在未有警覺及防備之下，將身分證明文件或印章提供他人使用，在隔年申報綜合所得稅或收到稽徵機關綜合所得稅核定補稅通知時，才發現被虛報薪資。

由於未成年子女須與父母合併申報綜所稅，國稅局就曾接獲家長來電詢問，為何子女打工僅領數萬元薪水，收到的扣繳憑單，卻顯示薪資所得高達幾 10 萬元，引起徵納雙方困擾。

對此，國稅局表示，民眾若發現薪資所得被虛報，可檢附相關證明文件，例如在他單位工作證明、在學、服役或出國等證明文件，並向納稅義務人戶籍所在地稽徵機關提出檢舉。

而寒假打工時，民眾也要留意，切勿將身分證件或印章等重要資料交付他人，領取工資時要詳細核對印領清冊金額與實際核發金額是否相符，也不可在空白薪資表上簽名蓋章，避免被不肖公司行號虛報薪資，成為逃漏稅工具。