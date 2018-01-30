12月製造業景氣連7顆黃藍燈 唯一見黃紅燈是造紙業

台灣經濟研究院今 (30) 日公布去 (2017) 年 12 月整體製造業景氣信號值，減少 0.49 分至 11.03 分，燈號連續亮出第 7 顆象徵低迷的「黃藍燈」，不過，總計去年全年出現 1 次綠燈、1 次藍燈，其餘皆為黃藍燈，表現優於 2016 年，紙漿與紙製品亮黃紅燈，景氣相對熱絡。

台經院指出，12 月紡織、家具、橡塑膠製品、化學製品、金屬製品、汽車及其零件業均亮藍燈，不過，紙漿及紙製品亮黃紅燈，景氣相對熱絡；至於多數細產業則持續亮黃藍燈。

12 月衰退的藍燈比重接近 5 成

就不同產業燈號的消長觀察，藍燈比重較上月大增 15.46 個百分點至 49.93%，黃藍燈略降至 37.54%，綠燈大減 13.54 個百分點至 7.75%，黃紅燈上升至 4.77%，而 12 月無繁榮的紅燈。

就景氣信號各主要組成項目來看，有 2 個項目分數減少、3 項增加，其中以售價面減少 0.72 分最多，其次為經營環境面減少 0.49 分，需求面增加 0.48 分，成本面、原物料投入面分別增加 0.16、0.09 分。

台經院指出，12 月國內製造業相關數據仍續維持成長表現，進出口和外銷訂單年增率達兩位數成長，拉抬需求面指標，不過，受到電子零組件產業淡季、國際油價漲幅較 11 月縮減、新台幣匯率升值等因素，製造業廠商對於當月景氣看法較為保守，影響經營環境面和售價面指標表現。