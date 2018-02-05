一天一杯不夠力！咖啡護血管抗發炎，一天＿杯最佳

文／早安健康編輯部

喝咖啡到底有益還是有害人體？相信對於喜歡喝咖啡的朋友來說，這個問題可能困擾多年了。不過，或許只是因為問問題的角度不對而已。

適量喝咖啡有益血管

日本心臟內科醫師池谷敏郎說，經過長久以來的研究結果來看，應該是說「適量的咖啡能保護血管健康」。他指出，咖啡內含的咖啡因，能夠維持血管彈性；咖啡特有的單寧酸，能降低血糖值過高對血管造成的傷害，有效抑制發炎。

但是關鍵在於「適量」。日本國立癌症研究中心將受試者分成不喝咖啡、一天一至兩杯咖啡、一天喝三至四杯咖啡與一天喝四杯以上咖啡四組，相比發現，一天喝三至四杯咖啡死亡風險最低。

肉桂加速血液循環、活化微血管

常常搭配咖啡的肉桂，同樣也益血管。日本大阪大學微生物研究所教授高倉伸幸指出，肉桂與其樹皮「桂皮」，可以排汗、解熱、鎮痛、整腸，也能增加體溫來加速血液循環及代謝。肉桂能夠活化微血管，還能鞏固血管組織並防止 90% 的微血管滲漏及不正常破裂。

除此之外，肉桂還有抑制身體的脂肪細胞運作，避免肝臟合成三酸甘油酯的能力。食用適量的肉桂也能加速人體分泌胰島素，舒張血管並提高胰島素的敏感度。不但可以穩定血糖、血壓及血脂，也能夠避免肥胖造成的代謝疾病。

沒空吃鮮魚，就吃水煮鯖魚罐頭

池谷敏郎說，除了咖啡，魚油也具有保護血管的功用，其原因就在於其中所含的 Omega-3 脂肪酸，能夠減少威脅血管健康的低密度脂蛋白膽固醇的含量。

魚油富含的 EPA 與 DHA 都是 Omega-3 脂肪酸，像鯖魚、鮪魚、秋刀魚、沙丁魚都有。如果生活繁忙，較不容易吃到這些新鮮魚類，池谷推薦可以食用水煮鯖魚罐頭。這是因為罐頭的製造過程不像鮪魚罐頭那樣會用大豆油或沙拉油處理，少去不必要的油脂，而糖與鹽的成分也較低，養分也完整保存下來。

來源：《早安健康》 2018 年 2 月

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