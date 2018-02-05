新台幣重挫1.85角後收斂貶勢 原因是外資實際匯出不多

在美股重挫的衝擊下，台股加權指數今 (5) 日隨著亞股大跌回檔，新台幣也持續走貶，呈現股匯雙殺格局，台股盤中一度大跌超過 260 點，新台幣以重挫 1.85 角開出，直接收復 29.4 元關卡位置，不過，午盤過後股匯市跌勢逐漸收斂，新台幣午盤以 29.283 元暫收。

外匯交易員指出，美國可能於 3 月再次升息超乎市場預期，導致部分外資快速匯出，不過，今日匯市量能並未明顯放大，午盤成交量甚至不到 5 億美元，預料即便封關前有外資仍會陸續回流美國，但速度仍不至於太快。

新台幣今日以 29.42 元、重挫 1.85 角開出，但隨後貶幅緩步收斂，最高一度來到 29.265 元，貶值僅剩 3 分，午盤兌一美元以 29.283 元暫收，貶值 4.8 分。

美元指數上周五反彈 0.63%，導致部分非美貨幣走弱，韓元貶幅約 0.2%，新台幣午盤貶幅 0.16%，不過，人民幣僅在平盤左右震盪，星元、日元升幅達 0.15% 左右。

外匯交易員認為，從其他主要亞幣來看，顯然資金從亞洲匯出的速度並不快。

國泰證期研究部指出，美元今年以來已下跌近 4%，但美國製造業、就業都走高，美國 10 年期公債利率跳升到近 4 年新高 2.85%，由於美國經濟數據佳，美元利率走高但美元走低不合理，預期農曆年封關前美元指數反彈機率高。